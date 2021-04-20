前立法會議員陳淑莊與香港中小企食店聯盟召集人林瑞華等人，被票控去年4月在太子一間酒吧內違反四人限聚令，案件今續審。因沒出庭而遭通緝的市民證人，昨晚被警方拘捕。他今在庭上供稱，當晚酒吧落了三分之一閘門，最深處有一間坐了6至7人的房，職員表示有人包場，建議他坐門口位，其後他聽到有人談論參選。證人一度稱只曾將當晚拍攝的影片截圖交給警方，但其後承認有交予東周新聞網和《星島日報》。辯方指他其實是跟蹤被告，並針對地作假證供，證人否認。

昨日開審時，控方透露有兩名證人未能傳召。今早甫開庭，控方表示警方昨晚已執行法庭拘捕令，拘捕不願意出庭的控方證人吳楚勤，並將他帶到法庭；另一名未能成功派遞證人傳票的市民黃偉傑昨亦主動聯絡控方。

吳供稱，去年4月2日當晚他偕黃、潘美美及雷皓霖去大南街消遣敍舊，其間潘與雷先去附近吃糖水，他與黃則去涉案酒吧「HANDS」用膳。兩人進入酒吧時，並沒有被職員要求量度體溫，但他沒留意現場有否量體溫的儀器。

看見酷似林瑞華的身影 馬上拍片

吳憶述，當時酒吧內約有十多名客人，當中大部份人沒戴口罩，而「行到最入」有一個房間，內有一張坐了約6至7人的圓桌。職員稱有人包場，故提議兩人坐在近門口位置，兩人遂坐下。當時約是晚上11時，而他發現酒吧落了三分之一閘門，閘口距地面約1.8米，他不用彎身便可通過。

吳指，該位置可望到酒吧內情況，但因有磨砂玻璃遮掩，故看得並不清楚。他點餐後，突然有一個熟悉身影走過，酷似被告林瑞華，他遂立即拍片。約11時10分，十多人陸續進入涉案酒吧，有人表示來開會。20分鐘後，他再看到陳淑莊進入酒吧，現場情緒立即變得高漲。未幾他聽到酒吧內傳出一些說話。

此時，吳在辯方要求下暫時離庭。辯方表示，吳當時聽到有人聲稱要參選，而席間又提供飲食，恐會違反《選舉條例》，對被告造成不良影響，證供亦與案情不相關。裁判官鄭念慈回應指，若證供僅指「有班人飲飲食食」，席間有人宣佈參選，但沒證據顯示是聲稱參選者提供飲食，則看不到與賄選有何關係，而供詞涉及聚會目的，與案情有關，故批准吳說出。

其後吳續作供，表示聽到酒吧內傳來一把女聲稱：「嚟緊阿Gordon會參選立法會，大家要支持佢喎！」一把男聲說：「聽日我喺立法會有個記招，大家會唔會嚟支持我？」一把女聲隨即和應：「不如我哋今晚喺度飲到聽朝9點半啦，聽朝直接去立法會！」

兩證人否認跟蹤被告及針對性作假證供

辯方盤問時指出，吳進入涉案酒吧時，有職員為他量度體溫，而酒吧內沒有超過四人一枱，吳不同意。辯方又指，當晚酒吧閘門貼上了「private」字樣，吳稱沒有留意。

吳否認曾將當晚拍攝的影像交給警方以外的任何人。惟辯方向他展示東周新聞網去年刊登的照片，顯示疑似林瑞華男子在酒吧內。吳看到照片後，始承認將有關影像交給傳媒，另有《星島日報》。辯方指相中人戴著口罩，問吳他憑何確定是林瑞華，吳稱憑當時感覺及拍攝的影片，並上網尋找林的照片作對比。

辯方指出，當晚根本沒人提及過選舉，而吳一行人去大南街的目的是跟蹤各被告，並且針對各被告在庭上作假口供，吳一概不同意。辯方續問，案發時他是否擔任兼職調查工作，吳否認。

辯方其後盤問另一證人黃偉傑，為何當明知酒吧有人包場，仍選擇入內用膳。黃稱「因為我感覺上，唔係玩嗰啲包場，唔係wewe嘩嘩嗰啲，有啲傾嘢咁」，但他不知包場者是否在開會。辯方質疑，黃並沒犯法，為何得悉友人潘美美報警後要立即離場。黃稱當時感到潘很著急，故認為「一定要走，好似好危險」。他否認特意跟蹤各被告，並且針對各被告作假口供。案件下午續審。

【案件編號：KCS526408-11/20】

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！