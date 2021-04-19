【本報訊】香港「完善」選舉制度的法案委員會昨在立法會火速進入逐條審議附例階段。有建制派議員要求選委會參選人以聲明交代是否持有其他國籍，政制及內地事務局常秘鄧忍光確認，資格審查委員會將要求選委會參選人，以提名表外形式揭露是否持有外國國籍，但不會供公眾查閱。

麥美娟：俾人查出嚟仲核突

立會有關法案委員會昨以不足兩小時審議完主體法例，進入逐條審議附例階段。工聯會麥美娟認為，政府應要求選委會參選人聲明自己是否持有BNO或其他國籍。鄧忍光指資審會會以表格形式索取國籍資料，「但就唔係要求嗰位人士做一個聲明，以至係提名表格嗰種可以畀公眾閱讀嘅方式提供」。

麥聞言指公開選委會參選人國籍無問題，「連有無持有外國護照都唔敢講，無資格去選喎」，又指當局若協助隱暪，「俾人查出嚟咪仲核突」，政制及內地事務局長曾國衞稱會研究。

謝偉俊亦指當局過去較注重私隱，「對唔住都要講聲，包括連我哋大會主席（梁君彥）去到某個位，我哋都唔知佢原來有英國護照」，稱不希望尷尬情況再發生。

身兼港區人大代表的馬逢國關注如果有身兼人大政協的立會議員12月不再參選立會，據今次選舉安排，屆時不能由立會議員選委變回人大政協選委，會否失去選委身份？鄧忍光確認上述安排，指曾經就此事宜與中央溝通。

馬逢國又追問若有身兼立會議員的人大政協欲確保12月仍有選委身份，是否要在選委會選舉前先放棄擔任立會議員？身兼人大代表、主持會議的廖長江指：「呢個可能係其中一個做法」。曾國衞則稱今次安排「無可避免，中央亦都明白」。