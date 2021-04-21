有市民前年在港鐵太子站外聚集紀念8.31事件，警方當場拘捕多人，四名男女被控參與非法集結及管有攻擊性武器，案件今日續審，裁判官陳慧敏裁定案件表證成立。身為電影製片的次被告因被搜出藏有雷射筆及萬用刀而遭控，他出庭自辯透露涉案工具實為工作需要。而案中被告少女踏上證人台，透露案發當月剛滿14歲，而生日兩個月前跟她關係親密的父親過世，案發當晚因不想看見母親哭而找朋友傾訴。少女作供期間屢次落淚，後來情緒更未能平伏，聆訊押後至明早繼續。

已承認非法集結罪的次被告廖穗敏，自辯透露任職電影製片，平時工作量少時，則會擔任電影場務。辯方庭上播放香港電影工作者總會介紹製片組工作內容的片段，其中被告受訪，講解拍攝爆炸品場景的注意事項。

主控：條片冇話要幫手執垃圾喎

廖指，案發的2019年工作量較少，當日他原本想到旺角朋友開設的餐廳消遣，遂在太子下車，途經旺角警署時看見有人聚集，故留下來「睇下發生咩事」。

當日他的背囊內有雷射筆及萬用刀，他指兩者均屬電影工作需要使用的工具，並舉例指曾到北京拍攝，因廠房太大而需要用雷射筆指示位置，另外涉案萬用刀附有鉗，可用於設立帳篷或修理衣架等。案發當時他沒有執拾背囊。

主控盤問時稱，明白製片需要使用雷射筆，但質疑他現時擔任場務，在拍攝現場清理物件時為何及何時需要用上雷射筆。廖解釋，拍攝現場不止一個同事，要指示現場哪裡需要清理，便需要使用雷射筆。況且不止清理現場需要用到，拍攝時如現場有反光物料如鏡、玻璃、反光金屬等，也會用雷射筆試試「反光反去邊，會唔會影響拍攝」。

控方又質疑，辯方所播放介紹製片範疇的片段，「條片冇話要幫手執垃圾喎」；又指電影行業中不同崗位有分工，「你講到製片同場務做同一樣嘅嘢咁」。廖稱，場務亦屬於製片部範疇，目的是令拍攝順利進行，「呢啲係製片定場務做，冇分得咁仔細」，並稱「場務都有自決能力，係一組人嚟」。

主控又指，如像被告所言雷射筆是電影業的必備工具，「個個人都有支，其他人係咪用支好似你嗰支咁勁嘅呢？」又問：「口講、手指咪得囉，唔使用雷射筆㗎？」廖稱涉案工具屬工作基本需要，「我唔識用眼嚟分辦，工作用到就得」。

裁判官則提醒主控，其他人是否同樣使用強勁雷射筆，並非本案爭議，並指辯方所提交的證明及片段，「我都相信佢係一個製片，呢個已經無庸置疑」。

被告強調涉案工具「同我個筆袋、記事簿、文件夾一樣」

控方指出，被告在現場長時間逗留，警方於凌晨1時拘捕他，而案發時距離831事件不足一個月，當時示威中很多人用雷射筆針對警方。被告稱知道。

控方再指，當日有示威者使用雷射筆，並指被告是刻意帶同涉案工具到現場，「亦有用工具，萬用刀、螺絲批都係特登帶，以防一旦被控，因為工作係製片，所以就可以解釋」。次被告否認，並稱一早已知雷射筆不可照射人眼，因之前工作時曾發生過有同事被誤射眼睛而入醫院，「我係唔會咁樣做」。

控方又問被告，案發翌日沒有工作在身，毋須帶工具。被告解釋平時出入上班均孭同一個袋，而涉案工具都是工作上的工具，「同我個筆袋、記事薄、文件夾一樣」。

控方指出，案發當發日被告根本不需要將工具帶出街，被告是刻意帶雷射筆及萬用刀在身，亦打算在場使用使物品。被告不同意，指該袋只是普通背囊，袋中都有其他需要用上的個人物品例如外套、紙巾、眼藥水等，而口罩則是因他有鼻敏感，平時也有佩戴防花粉口罩的習慣。

少女案發當日剛滿14歲

被告女生及後亦出庭作供，透露案發當月剛滿14歲，就讀中一；現時15歲、就讀中二。她稱2019年7月爸爸去世；被問到與父親的關係時，她一度哭泣，並稱與父親關係親密。

案發當日，她相約朋友到旺角玩桌上遊戲，至晚上8點多，她與其中兩名朋友到通菜街買路邊小食後，原本打算到水渠道基榮小學外的巴士站乘車返回葵盛寓所。

少女又透露，當時與媽媽關係不好，「媽媽因為爸爸的事成日喊，我唔想見到佢喊」，故當日與朋友傾偈處理情緒。女生作供至此，又再痛哭，無法繼續作供。法庭先休庭讓她休息，惟女生離開座位時狀似不適，有旁聽人士上前安慰及送上白花油。

辯方其後稱女生因精神與心情未能平伏，申請明早再作供。案件押後。

四名被告為案發時19歲的男學生蔡詠豪、30歲製片人廖穗敏、14歲女童以及31歲工程師霍德龍。首三名被告被控前年9月24日至25日參與非法集結。三名成年被告另被控管有攻擊性武器，均涉雷射筆。其中本案第一被告蔡詠豪開審途中認罪，明日求情。

【案件編號：WKCC1312/20】

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