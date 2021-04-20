【本報訊】特首林鄭月娥（圖）昨日在海南出席博鰲亞洲論壇，並接受內地官媒央視訪問，她聲稱香港經濟近年受到「黑暴」及疫情等多重打擊，但最壞的時間已經過去，估計今年會有3%至5%的經濟增長。對於因國安法及修改選舉制度而受西方國家及媒體抨擊，林鄭反斥是外國勢力對中國富強感到「心裏不舒服」，相關批評旨在圍堵中國。

稱改選舉制助社會回復穩定

林鄭月娥接受央視訪問時表示，香港自2018年底開始受到中美貿易糾紛影響，出口、進口均受到影響，2019年間則受到「社會動盪、黑暴」所影響，加上過去逾十個月的疫情，令香港受到多重打擊。但她認為，最壞的時間已經過去，估計2021年香港的經濟增長約為3%至5%，期望香港能繼續提升國際金融中心、商貿中心、航運中心、法律仲裁中心的地位。

對於國際社會的批評，她指早一段時間都很用心地發聲明反駁，「但後來發現他們是有根本的偏見及另有目的；無論香港怎麼反駁、怎麼說明，都很難改變他們的看法」。而林鄭接受中國環球電視網（CGTN）訪問時則表示，中央先後協助香港落實國安法及修改香港選舉制度，有助社會回復穩定， 「改革後的選舉制度是否能選出既愛國，又以香港整體利益為重的合適人選，我們要拭目以待，但我很有信心」。

另外，林鄭月娥亦在博鰲亞洲論壇上發言表示，香港前幾年頗亂，但現在不亂，股票市場發展得非常好，去年上市集資金額在全球第二，她相信今年也會好，近年部份西方國家對中國不太友善，港深兩地正聯手制訂政策，以吸引海外人才。