李柱銘及黎智英等9名泛民人士被控前年8.18參與及組織未經批准的和平遊行，區域法院法官胡雅文上周五判處各人入獄8至18個月，但准李柱銘等四人緩刑。黎智英、李柱銘與何俊仁3人昨向上訴庭申請就定罪上訴，黎智英並就該案及前年8.31遊行案的判刑提上訴。

壹傳媒創辦人黎智英於8.18案中否認控罪，最終被裁定罪成，判監一年；在8.31遊行案則認罪，判囚8個月。兩案刑期大部份同期執行，最終共判監14個月。

而李柱銘與何俊仁則在8.18案中分別被判監11個月和1年，但法官指二人過往服務社會，有所貢獻，批准緩刑兩年，毋須即時入獄。

黃之鋒亦因未經批准遊行判監 已提上訴申請

未經批准集結罪最高判監5年，但過往案例均是罰款或守行為處理。不過，法官胡雅文在8.18及8.31兩案判刑時表明，鑑於2019年社會動盪的背景，即使和平示威也有爆發暴力的風險，過往判刑慣例不再適用，兩案判監是唯一選擇。而8.18案中，參與罪量刑起點為監禁12個月，部份被告的組織罪起點更高達18個月。

不過兩案判刑之前，已有另一宗和平的未經批准遊行案率先判處監禁。前香港眾志秘書長黃之鋒及社運人士古思堯前年10月參與反蒙面法遊行一案，裁判官鄧少雄以6個月監禁為量刑起點，黃之鋒認罪，判監4個月。據了解，黃之鋒亦已就刑期申請上訴。

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