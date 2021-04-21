女子「K」報稱前年8.11在尖沙咀被警方射彈擊傷右眼，警方其後向醫院索取K的醫療紀錄調查。K申請司法覆核，質疑警方拒絕提供法庭手令文本，令她無法興訟維護私隱，但遭高等法院裁定敗訴。K提上訴，上訴庭今頒判詞駁回，指K根本毋須取得手令，已可向裁判法院申請撤銷手令或提出司法覆核等訴訟。

代表上訴人K的資深大律師夏博義認為，警方拒絕提供手令，令K不知道搜查範圍，律師也難以給予妥善的法律意見，提出訴訟維護私隱時有實際困難，影響了《基本法》第35條保障的訴訟權。

上訴庭不認同上訴一方的理據，直指K的私隱權源自她的醫療資料，而非源自手令。K既得悉警方欲索取其醫療紀錄，已可提出不同訴訟，例如撤銷手令、申請禁制令、對侵犯私隱提出司法覆核等等，完全毋須取得手令本身。

判詞指，K可直接向裁判法院申請撤銷手令。即使K不知道簽發的裁判官是誰，也沒理由相信法院不會交由負責的裁判官處理。雖然提出法律挑戰時若不知道手令具體權限，可以說是不理想，但對本案影響不大，因為K已知道手令目標是索取醫療紀錄，而且法律理據可在訴訟過程中增補。

上訴方亦主張，警方如無恰當理由，就應將手令提供給資料擁有人。上訴庭亦不接納此說，首先指K的司法覆核理據不包括警方錯誤行使酌情權，上訴方亦未能提供法律典據支持，而且手令內容包含某些調查詳情，警方進行刑事調查有保密考慮。判詞提到，上訴方沒有基礎假設K不是調查對象。

判詞用上一半篇幅，指出K原審時沒有挑戰警方侵犯私隱權，卻在上訴的回應陳詞加插這方面理據，屬濫用上訴程序，而且跟上訴方指K難以提出私隱訴訟之說自相矛盾，正確做法是另行提出司法覆核。

【案件編號：CACV33/20】

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