延誤多時的將軍澳隧道九龍方向的轉車站終有啟用日期。運輸署公佈，將軍澳隧道的九龍方向的轉車站將於下月1日早上啟用，將有30條巴士線於該處停站，包括15條全日路線。

新巴城巴表示，來往尖東至將軍澳的796X、來往機場至將軍澳的E22A等10多條路線會於該處加設分站，並設有八達通轉乘優惠，例如調景嶺乘搭796X、798等，再轉乘A29、E22A 或 E22S往機場，首程車費則為免費。

九巴表示，來往坑口至尖東的98D等14條會途經該轉乘站，同樣設有八達通轉乘優惠，例如坑口乘搭98D，再轉乘296C往旺角等，第二程車費為免費，節省7.6元車費。

至於來往將軍澳至中環的過海聯營路線690、690P終增設八達通轉乘優惠，轉乘站來回方向同樣設有相關優惠，例如首程乘搭690，並於將軍澳方向轉車站轉乘新巴796C、九巴98D等17條巴士線，第二程車費為免費，而首程乘搭九巴296A、新巴798等20多條巴士線，並於九龍方向轉車站轉乘690，兩程車費合共為15.5元。

將隧轉車站工程由2017年開始動工，原定於2019年至去年初完成及啟用，惟當局多次延遲啟用日期。將軍澳方向的轉車站原定由去年7月底或8月初啟用，延至10月才能使用，至於九龍方向的轉車站則稱受疫情、工地的地質等因素影響，令工程有延誤，最終轉車站在下月終正式啟用。

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