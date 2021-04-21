去年中捲入政府億元「銅芯口罩」利益輸送訂單疑雲的香港紡織及成衣研發中心（HKRITA），同年底獲創科基金批出一新項目研發可循環再造紡織物，當中業界贊助106萬元、政府資助412萬元。

HKRITA去年獲創科基金批出一項為期2年的「用於生產（含肥料）纖維素超吸水性聚合物的中試規模系統之開發」平台研發項目，旨在開發系統量產纖維素超吸水性聚合物。HKRITA與非牟利機構H&M Foundation合作，由後者提供技術意見。項目成本約為518萬元，創科基金資助約412萬港元，2間本地公司及1間非本地成衣製造商提供業界贊助約106萬元。

創科局指，該項目絕大部份研發工作在HKRITA位於香港科學園的實驗室進行，亦會在本港其他地方作小規模種植實驗；另有部份試驗需在印度西南部進行，以便在較極端氣候下如乾旱地帶進行灌溉試驗，並由該非本地贊助機構無償協助。倘成功，HKRITA會透過專利授權供本港業界採用新技術，對行業的好處是可循環再造紡織物、減低紡織廢料的環境傷害、協助保持土壤滋潤、減少灌溉時的水份消耗。當局續指HKRITA與本地及內地尤其是大灣區企業已建立深厚合作關係，不少項目贊助機構均為本地或內地企業。

當局補充，一般來說創科基金資助項目，大部份研發工作應在香港境內進行。然而鑑於中港聯繫密切，故容許最多50%的研發工作及其相關開支在內地進行；若在海外地方必須事先徵得創新科技署批准。

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