【本報訊】中文大學校友評議會去年改選主席及兩名常委，面對兩名民主派區議員參選常委下，評議會常委會一再以疫情為由，延期舉行周年會員大會，更決定由現任主席延任至選出新主席為止；校友早前聯署要求召開特別會員大會，討論譴責中大打壓學生會議案亦被拒絕。周年會員大會將於本周六召開，校友關注組呼籲校友踴躍參與，跟進中大打壓學生會一事。

中大校友評議會原定去年7月18日舉行周年會員大會，投票選出新主席及兩名常委，主席將當然成為中大校董，常委之間亦可以互選出兩名校董。現時常委候選人共有四人，包括民主派區議員盧俊宇及李軒朗，另外兩人為王翠虹及李廣宇；主席則有兩人競逐，分別為評議會現屆副主席郭碧蓮及現屆常委楊于銘。其中王翠虹和李廣宇均獲郭碧蓮提名，而且互相提名。

現屆評議會拒譴責事件

然而，評議會常委會一再以疫情為由將周年會員大會延期，更決定由原至8月31日任期屆滿的主席延任一年，直至會員大會選出新主席為止。一批中大校友曾經聯署要求評議會召開特別會員大會，譴責中文大學校方打壓中大學生會，惟遭到常委會拒絕。

發起聯署的第30屆中大學生會副會長、中大校友捍衞院校自主關注組成員馮家強表示，周年會員大會的議程早於去年訂定，故沒有包括討論校方打壓中大學生會的事件，但呼籲中大校友踴躍參與，在候選人與校友會面環節詢問他們對校方打壓中大學生會的看法，以及當選後會否就此召開特別會員大會等，從而決定投票取向。

馮家強表示，現屆常委拒絕跟進校方打壓中大學生會一事，競選連任的現任常委及其友好能否連任，須視乎當日下午2時校友的投票結果。

馮家強補充，中大校友必須已在去年的截止日期前登記，才能有投票權，不過即使未有登記，亦可親身到場列席會議。