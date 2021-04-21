網民前年11月連日發起「全港三罷」行動，示威者在各區聚集及堵路，其間多人被捕。一名中年廚師被指當晚在荃灣堵路及藏有雷射筆，案件今日在西九龍裁判法院裁決。裁判官黃士翔全盤接納警員證供，並且不信納被告被捕後頭破血流是因被警棍毆打造成。裁判官又指，被告的三支雷射筆在其右前褲袋，可隨時供自己或他人使用，裁定堵路及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪罪成。

被告甄偉安（50歲）被控在公眾地方造成阻礙及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪，控罪指他於前年11月12日在荃灣沙咀道239號外的公眾地方，與其他人設置路障阻礙車輛通過，並且管有雷射筆。

裁判官黃士翔判刑時指，控方依賴追截及拘捕被告的警員20188王栢軒的證供，惟辯方質疑警員當時是以非法集結罪名拘捕被告，口供中沒有當時堵路的細節，卻在庭上添加很多沒在書面供詞內提及的證供。

黃官認為警員作供合理、清楚及如實向法庭道出事實，警員沒有詳細記錄交通情況並不出奇，辯方的質疑不構成任何疑點，裁定王是誠實可靠的證人，裁定接納其證供，即集結人士在荃灣沙咀道往葵涌的兩條行車線上聚集，當時路上繁忙、車龍很長，而被告是結集人士之一，且是明知而參與集結，必定知道人群阻礙車輛。

上警車時血流披面質疑曾遭警員棍打 官指沒證據

另外，涉案三支雷射在被告的右前褲袋內搜出，黃官認為可以隨時取出供自己或他人作傷人用途，亦是被告擁用三支雷射筆的唯一合理推論，裁定被告兩項罪名成立。

辯方透露，被告遭制服並帶上警車時血流披面，頭頂有傷勢，質疑他曾遭警員棍打。黃官則指，被告逃跑時曾絆倒地上，亦沒有醫療報告證明被告的傷勢是案發時造成，故不能單看傷勢就認為與本案有關。

辯方求情時指，被告為餐廳廚師，與77歲母親同住。其母有記憶力衰退，需要被告照顧。案發時被告只造成三分鐘的阻礙，難稱得上嚴重的公害。辯方明白管有攻擊性武器罪的唯一刑罰是判囚，只希望法庭給予他最輕的判刑。

辯方同時申請保釋等候上訴。案件押後至下月5日，以待索取被告的背景報告，其間被告准以原有條件保釋。

【案件編號：WKCC1102/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）