【本報訊】特區政府準備放寬入境限制，讓更多人可由內地豁免檢疫來港之際，昨日有兩名新確診患者均於4月6日由內地來港，其中一人正是透過「回港易」豁免檢疫入境，並隨即到荃灣西如心酒店擔任房務員，她確診後共50多名酒店員工及住客須送往檢疫。民主黨醫療政策發言人袁海文認為，政府應暫緩放寬內地來港檢疫限制，以免引發新一波疫情。

本港昨新增八宗確診個案，當中三宗為輸入個案，四宗為本地個案，另有一宗未能分類，其中兩名女患者均4月6日由內地來港，第11701號56歲女患者由福建乘高鐵再經深圳灣口岸下午5時許抵港；第11702號46歲女患者約下午2時多過關，兩人並無接觸。

曾於如心酒店任房務員

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，第11702號女患者回港前在東莞居住了一年，透過回港易計劃返港，豁免檢疫，居於荃灣青山道新青大廈，4月10日起於如心酒店任職房務員，負責清潔執拾42樓約10個房間，最後一天上班是本周一。她曾與家人光顧多間食肆，包括屯門三聖邨廣東名門海鮮酒家及荃灣嘉記燒味餐廳等。

張稱該名患者並無病徵，回港翌日檢測呈陰性，到第12日再按規定自行提交樣本再驗才呈陽性。由於她回港已一段時間，潛伏期大部份在港，於社區又多活動，相信在本地感染機會較大，故列為本地無源頭個案。如心酒店需強制檢測，患者10多名同事及曾入住她負責房間的43名住客，包括Staycation住客均需檢疫。

荃灣西如心酒店有參與旅發局舉辦的「賞你住」活動，旅發局昨日表示，如心酒店已作清潔消毒，透過「賞你住」預訂該酒店的市民若仍有疑慮，酒店可安排延期入住或免費取消預訂。

資料顯示，至今已有多宗涉及回港易計劃人士的確診個案，去年11月25日一名65歲男子經計劃由深圳抵港，其後確診成為養和醫院群組感染者。今年2月17日亦有一名28歲男子經該計劃返港，其間疑將病毒傳給科大一名男職員，他2月27日坐飛機到上海，翌日確診。但特首林鄭月娥早前宣佈由於內地「基本上清零」，本月底將回港易範圍由廣東省擴展至其他內地省市，而下月更會推出「來港易」計劃，讓合資格內地居民亦可豁免檢疫來港，並毋須預先接種疫苗。

正在海南出席博鰲亞洲論壇的林鄭接受鳳凰衛視專訪時表示，爭取5月份實現單方面開放讓內地居民赴港，包括長期在內地工作的外籍人士，由於口岸承載能力有限，會設置配額。至於香港何時與內地雙向通關，林鄭稱未有時間表，但強調「打疫苗會讓這種跨境便利可以發生」。

專家促重新檢討來港易

呼吸系統專科醫生梁子超指本港近日疫情反覆，政府宜重新檢討來港易計劃，包括考慮只限部份疫情控制良好的省市才可免檢疫來港。

民主黨醫療政策發言人袁海文認為，之前幾波疫情均是入境檢疫有漏洞引致社區爆發，所以入境檢疫宜緊不宜寬。「𠵱家有兩個案都係由內地來港，未查清楚之前，應該睇定啲，暫緩擴展回港易或推出來港易」，以免豁免檢疫導致病毒走入社區，引發新一波疫情。

曾發動罷工封關救港的醫管局員工陣線副主席羅卓堯亦反對政府現時開放邊境關口，批評政府雙重標準，寬鬆處理內地人來港，但對低風險地區來港人士卻仍要檢疫。

此外，元朗天主教崇德英文書院一名學生早前確診，該校4月23、24及26日將暫停用作文憑試試場，考評局會安排約280名受影響考生分別轉往屯門嗇色園主辦可藝中學及考評局荔景評核中心的試場應考上述科目。截至前日中午，考評局接到一名考生申請於竹篙灣檢疫中心應考，涉及周五的視覺藝術科。

五間學校因爆發上呼吸道感染，亦一併被納入強制檢測，當中包括九龍塘多實街5-7號及根德道9號的兩間根德園幼稚園。

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