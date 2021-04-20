【本報訊】工程判頭前年在旺角「私了」清理路障男子，令男子一度失去知覺。他昨在區域法院承認蓄意傷人罪，辯稱當時看不到事主清路障，以為身穿白衣、手拿鐵枝的事主是「白衣人」並會攻擊年輕人，於是衝動趨前，將鐵狀物擲向事主頭部。不過，法官練錦鴻不接納被告說法，反而讚賞事主無私及見義勇為，並指被告攻擊事主頭部極為歹毒，行徑助長暴力示威者，須判阻嚇刑罰，判監三年四個月。

官讚事主見義勇為

法官練錦鴻昨聽過辯方求情後，問被告梁啟樂（34歲）會否就事發時的意圖及心態作供。被告願意，供稱當日看見事主拿着可能是刀的利器，誤以為事主會襲擊他人。庭上播放網台影片，事主當時拿着類似竹枝物體。練官問被告為何認為那是刀，被告答：「咁鐵枝。」片段顯示有數人走近事主，事主放下竹枝及舉起手機拍照。

練官表示，若單看辯方呈堂的硬照，辯方說法似有根據，照片顯示事主拿竹枝向黑衣人揮舞。惟綜觀整段影片，練官認為被告說法與影片內容完全不同，不接納被告解釋，更一度質問辯方是否誤導法庭。

練官又指，堵路是示威者慣用手段。事主當日行為或屬不智，但其無私舉動實是見義勇為。練官認為被告沒可能看不到事主清理路障，直斥被告行為歹毒，以暴力震懾普通人，令他人不敢反對示威者的暴力行為。被告為幫助暴力示威者，用硬物攻擊事主頭部，是人體最脆弱部位，社會及法庭絕不容許，判處被告監禁40個月並向事主賠償兩萬元。

前年12月1日，事主在案發現場移開路障，試圖疏導交通，遭約十名示威者恐嚇和辱罵。事主拿出手機拍攝，被告突然走近，用長形硬物打事主頭部。事主失去知覺，送院證實頭皮裂傷四厘米，共縫10針。被告於警誡下稱以為事主是「白衣人」，他欲阻止事主襲擊別人，才會犯案。被告另面對暴動及身處非法集結時使用蒙面物品兩罪，控方今表明不繼續起訴。

案件編號：DCCC189/20