■香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒建議政府可以安排本地失業人士加入家務助理行列。資料圖片
【本報訊】政府昨起禁止印度、巴基斯坦及菲律賓的民航客機來港14日，有僱傭團體估計約1,800名外傭因此未能來港，影響逾千個家庭，這些僱主或寧願在香港請人，建議政府可安排本地失業人士加入家務助理行列。僱員再培訓局指，個別轉介中心稱最近增多一至兩成查詢，其網站有2.4萬名學員登記做家務助理，料可應付短期內需求增加情況。
僱員再培訓局表示，現時暫未見港人對家務助理的需求有增加趨勢，但有個別轉介中心稱最近增多一至兩成查詢，需求是否增加視乎最終多少招聘。
2.4萬學員登記「樂活一站」
而其「樂活一站」網站，現時有2.4萬已畢業家務助理課程的學員登記，料可應付短期需求增加，惟「喺疫情之下，無論係學員同僱主都會擔心去人哋屋企或畀人嚟屋企，係咪安全」。
香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒昨日出席香港電台節目時表示，贊成政府對高風險地區的航班實施「熔斷機制」，因為僱主會擔心當地聘請的外傭若果受到感染，會將病毒帶到家庭，不少僱主寧願轉為聘請本港的家務助理，容馬珊兒建議政府可以安排本地失業人士加入家務助理行列。
香港僱傭公會主席陳東風在同一節目時則指，暫未見外傭人工大幅飆升，但認為遲早會發生。早前已有僱主向他表示，最重要是聘請到外傭，多付三、四千元不是問題。