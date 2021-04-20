【本報訊】政府昨起禁止印度、巴基斯坦及菲律賓的民航客機來港14日，有僱傭團體估計約1,800名外傭因此未能來港，影響逾千個家庭，這些僱主或寧願在香港請人，建議政府可安排本地失業人士加入家務助理行列。僱員再培訓局指，個別轉介中心稱最近增多一至兩成查詢，其網站有2.4萬名學員登記做家務助理，料可應付短期內需求增加情況。

僱員再培訓局表示，現時暫未見港人對家務助理的需求有增加趨勢，但有個別轉介中心稱最近增多一至兩成查詢，需求是否增加視乎最終多少招聘。

2.4萬學員登記「樂活一站」

而其「樂活一站」網站，現時有2.4萬已畢業家務助理課程的學員登記，料可應付短期需求增加，惟「喺疫情之下，無論係學員同僱主都會擔心去人哋屋企或畀人嚟屋企，係咪安全」。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒昨日出席香港電台節目時表示，贊成政府對高風險地區的航班實施「熔斷機制」，因為僱主會擔心當地聘請的外傭若果受到感染，會將病毒帶到家庭，不少僱主寧願轉為聘請本港的家務助理，容馬珊兒建議政府可以安排本地失業人士加入家務助理行列。

香港僱傭公會主席陳東風在同一節目時則指，暫未見外傭人工大幅飆升，但認為遲早會發生。早前已有僱主向他表示，最重要是聘請到外傭，多付三、四千元不是問題。