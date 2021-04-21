本港昨日（20日）出現2宗從內地回港的確診個案，當中一人透過「回港易」返港，更曾於內地接種2劑疫苗。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早在商台節目表示，2名患者返港已有一段長時間，要進行病毒基因排序，看看是否本港正流行的病毒品種，才可確定是否在港受感染。許又指，疫苗非百分百保護率，接種後亦會受感染，僅病情會較為輕微，病毒量較低，併發症及死亡風險亦大大減低。

被問到目前實行的「回港易」及即將推行的「來港易」會否變成防疫漏洞，許樹昌回應指，要視乎出發地省市是否已長時間「零確診」，而相關來港人士在出發前及抵港後均會進行病毒檢測，屆時可透過這些「線索」判斷有否問題。許指，這個病毒相對頗難處理，本港近期很多個案均無病徵，尤其在檢疫酒店找到的個案，有9成均屬無病徵，加上目前仍有社區隱形傳播鏈，故風險可能比內地還要高。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在港台節目表示，相關個案需要衞生防護中心追蹤清楚其行蹤，以了解患者是本地感染，抑或來港前感染；同時，當局亦應與內地有關單位商討，在中港兩地重新通關前，確保不會出現個案流入或流出情況，以免影響對方的疫情防控。

掛鈎引交叉感染未有確實證據

至於本港首宗社區變種病毒株個案，衞生防護中心昨日表示，不排除酒店內送飯的S型掛鈎為交叉感染的途徑，許樹昌則指，目前未有在掛鈎上找到病毒基因，但因掛鈎不齊全，有數個未能呈交，故暫時未有確實證據證明掛鈎引致交叉感染。許續指，目前僅可推斷感染途徑，而當局認為是從掛鈎傳播，是由於同一樓層有3間房出現個案，當中2間房為相鄰房間，加上患者的病毒基因排序相近。他亦不排除是環境污染，又或是患者的病毒潛伏期較長。

被問到來港者的檢疫期有否需要進一步從21天再延長，許樹昌指，目前找到檢疫14天後發病的患者約佔3至4%，他建議當局加密檢測次數，未必等至19天才做下一次檢測，讓專家可掌握哪幾天找到病毒的機會較高。許又指，高危地區來港人士維持檢疫21天相對「穩陣」，若再延長檢疫期，或會減低外來人士來港的意欲。

對於不少市民現時熱衷於到酒店Staycation，許樹昌表示，相關酒店非檢疫酒店，故相對安全，惟由於有不同公眾使用過，故酒店清潔至為重要，而市民亦應注意手部清潔。

不排除任何環境傳播可能性

曾祈殷就表示，由於3名確診者的病毒基因排序非常相似，故一定要仔細分析環境傳播的可能性，任何環境上的可能性均不可排除；除此之外，亦要關注其他可能性，如空調及抽風系統等。曾認為，當局應更新防控感染指引，防止交叉感染再次出現，他舉例指，新西蘭、澳洲、新加坡等地亦曾出現指定隔離酒店有旅客傳播個案，故需高度警覺，尤其是來自有變種病毒個案的高發病地區人士。

對於張竹君醫生建議檢疫酒店改用座椅送飯，以方便清潔，曾祈殷認為，相關方法主要是考慮到當事人是否需要接觸相關的物件，因為當使用S型掛勾，住客或需接觸掛勾才可領取食物；而使用座椅的話，則毋須接觸座椅即可取走食物器皿，故只要是使用非接觸方式均可考慮。

BioNTech仍有效中和南非變種

提到疫苗對變種病毒的保護率，許樹昌指出，BioNTech復必泰疫苗在面對未變種病毒時有95%保護率；遇到「英國變種病毒」時僅輕微下跌至85%；而遇到「南非變種病毒」時，抗體水平則下跌10倍，惟由於本身抗體水平高，故仍可中和病毒。許強調，雖然日後或有防護變種病毒的補充劑，惟或需一段時間後才面世，市民目前在社區仍有感染風險，故不值得等待至補充劑面世才接種疫苗，建議市民先行接種第一代疫苗（即現有疫苗），其後才接種疫苗補充劑。

疫苗氣泡應待零確診才推行

至於「疫苗氣泡」的問題，曾祈殷表示，個人傾向在確診數字持續低位或「零確診」時，才推行「疫苗氣泡」及「旅遊氣泡」；目前則要視乎未來7至14日有否引申變種病毒相關個案的社區爆發而定，因「南非變種病毒」的傳染性比原始病毒高5至7成，而變種病毒目前已流入社區。曾希望，當局要避免定立硬指標，反而要視乎疫情事態發展而決定下一步。

被問到變種病毒殺到，會否打擊「疫苗氣泡」的概念，曾祈殷承認會有所影響，惟他強調，疫苗目前主要用作防範重症、嚴重個案，及有症狀感染，而減低死亡率亦是疫苗的作用之一。

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