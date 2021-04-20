政府專家顧問、中大醫學院內科及藥物治療學系呼吸系統科講座教授許樹昌上周曾指，政府為接種德國BioNTech復必泰mRNA疫苗設限至8月底是「高招」，令預約以及接種首針疫苗的市民一度急升。然而至周二（20日），數字持續下降之餘，接種BioNTech的人數更是跌至兩周以來的新低，僅約12,600人接種第一劑，第二劑更僅有約200人。接種中國科興滅活疫苗亦下跌，數字是特首林鄭月娥上周提出以「打針換堂食」以來的最低水平。

政府周二公佈的疫苗接種數字，至今第54日共有約758,700人接種過第一劑疫苗，終達致有一成市民接種，當中約385,200人接種科興、約373,500人接種BioNTech。而第二針的人數則總計有約391,000人，當中241,900接種科興、約149,100人接種BioNTech。

周二有約13,200人接種科興疫苗，數字與上周二（13日）相同，當中僅約4,600人接種第一劑，另外約8,600人則是第二劑，而第二劑的數字是自4月7日以來的新低。至於BioNTech的接種人數亦大幅下滑，周二僅有約12,800人接種BioNTech，當中約12,600人接種第一劑，接種第二劑的人數僅餘200人。

而周二有約3,100人預約接種科興，以及有約14,000人預約接種BioNTech，其中預約科興的人數是4月11日後最低。

10人針後不適4人打科興 68歲翁耳鳴兼暈眩仍擅自出院

周一共有10人在接種疫苗後不適送院，當中7人已經出院，而另外3人則自行出院。10名送院者中，有4人接種科興以及6人接種BioNTech，其中一名68歲男子，在香港中央圖書館疫苗接種中心接種第二劑科興後，出現耳鳴及暈眩，4月19日中午12時56分被送到律敦治醫院，情況穩定，不過男子未經診症就自行離開醫院。而另外兩名自行離院人士，分別為72歲女子，在西灣河體育館接種第一劑BioNTech後，出現暈眩及胸部不適，4月19日下午4時12分送往東區醫院，情況穩定；而另一名同於西灣河體育館接種第一劑BioNTech的59歲男子，在接種後出現心悸，4月19日下午6時45分送往東區醫院，情況穩定，二人皆經過診症後，未有遵從醫生勸告而自行出院。

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