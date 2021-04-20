【支援港人】

【本報訊】美國眾議院前日幾乎以全票通過一項無約束力議案，譴責中國政府及港府官員侵犯港人權利及自由，敦促華府繼續與盟友合作支援香港及港人。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）稱，美國將聚焦追究中國責任，支持香港維護法治和自由的努力，強調不能讓經濟利益蒙蔽美國道德及公義。

議案由民主黨眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）提出，羅列多項中港政府侵害人權及自由事例，包括實施港版國安法、取消12名民主派人士參選立法會資格、向六名流亡海外的抗爭者發通緝令、12港人案、壹傳媒創辦人黎智英等被控串謀勾結外國勢力危害國家安全，以及逾50名參與民主派初選人士被捕等。

議案亦鼓勵總統、國務卿及財政部長等與盟友及合作夥伴協調，繼續因應香港形勢為有機會被控的港人提供保護、支持尋求向國際法院提出訴訟、支持美國盟友在聯合國為香港人權狀況發聲及投票，以及繼續行使《香港自治法》及《香港民主人權法案》等實施制裁，特別是針對最近有份破壞港人權利及自由的官員；亦要與多方合作，確保制裁能多邊執行。

佩洛西在表決前發言，提到上周五對熱愛自由的港人而言是悲傷和不安的一日，因李柱銘等民主派人士參與和平集會示威被判非法集結罪成。她稱作為回應，美國重點必須放在人權問題上，「就如我經常說，如果我們因商業利益不就中國人權問題發聲，我們將失去在世界任何地方高呼人權的道義權威」。

英大臣：8.18拘控不能接受

佩洛西又稱，香港民主在國會一直獲得兩黨、兩院支持，他們將繼續聚焦追究中國責任。法案最終以418票贊成、1票反對獲得通過。

另一方面，英國外交部南亞及英聯邦事務國務大臣艾哈邁德勳爵（Tariq Ahmad），前日在國會上議院接受有關香港問題的質詢，他稱港府決定針對8.18集結案多位著名泛民人士起訴是不能接受，稱和平示威是香港生活方式重要基石，受《中英聯合聲明》和《基本法》保障。他又稱英國已帶頭在聯合國人權理事會發聲明並取得越來越多支持，並提到自己在案件宣判前，看到黎智英被捕前的最後專訪，對這位傳媒自由捍衞者其後的遭遇感不寒而慄。