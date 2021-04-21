曾經任職中國武警的魚欄商人，辯稱錯信朋友，將個人資料借給朋友作收貨用途，並於前年到機場提取6箱報稱來自尼日尼亞的螺片，實際卻屬瀕危絕種物種的56公斤穿山甲鱗片，市值約90萬元。前武警被指違反《保護瀕危動植物物種條例》，經審訊後被裁定進口附錄II物種標本罪成，今遭判監18個月。海關歡迎裁決，又指不法之徒為掩人耳目，將涉案鱗片煮炸，以減低鱗片氣味。

海關有組織罪案調查科特別調查課監督李艷萍指，涉案共56公斤穿山甲麟片，估計是從222隻被殺害的穿山甲得來，麟片逐片剝下，手法殘忍。李相信是次裁決對不法份子已起清晰警示，又呼籲市民切勿以身試法，本罪行最重可判入獄10年、罰款1,000萬元。

被告謝橦（41歲）前年8月17日在機場犯案，辯方求情稱被告曾在內地紀律部隊任職，現經營魚欄生意，用入約10萬元，與前妻育有一對子女。被告指錯信朋友，被拖入無底洞，重犯機會低，亦沒證據顯示被告知悉涉案貨物是瀕危物種，且與海關合作，望能輕判。

辯方聆訊期間指被告將個人資料借給朋友使用，登記作收貨人。事發前朋友大約試過10次用被告資料登記為收貨人，由被告提取貨物，貨品每次都是食品，從未涉及不法物品，故被告一直真誠相信該朋友。惟法官早前裁決時稱被告經商多時，應不會輕信朋友，不接納被告的說法，裁定罪成。

【案件編號：DCCC407/20】

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