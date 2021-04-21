前立法會議員陳淑莊與香港中小企食店聯盟召集人林瑞華等人被票控去年4月在一間酒吧內違反四人限聚令，案件續審。林瑞華出庭自辯稱，當日在業界WhatsApp群組召開緊急會議，商討禁酒吧令，逾廿人報名參加，但只有涉案酒吧願意借出場地。當晚他到達酒吧時，職員已開始叫客人結賬，他亦在大閘旁貼上「Private」字眼，又要求酒吧「落半閘」，表明是私人聚會。他表示開會期間酒吧內沒有客人，會上沒人提及選舉事宜。

裁判官鄭紀航裁定本案所有傳票控罪表證成立後，林瑞華出庭自辯。林供稱，去年3月23日，他與業界在其黃埔餐廳開會，商討如何應對政府可能推行的禁酒令。當日約有30名酒吧負責人出席會議，涉案酒吧HANDS的股東Koey也有出席，本案另一被告、HANDS的持牌人陳偉才則沒有出席會議。翌日，林瑞華與陳淑莊到政府總部遞交業界請願信。

至案發當日、即去年4月2日，政府宣佈翌日起推行禁酒吧令，林遂在業界WhatsApp群組提議召開緊急會議。該群組共有60至70名成員，當中主要為酒吧及餐廳的東主與負責人。當晚8時起，陸續有逾廿人報名參加，但只有Koey願意借出涉案酒吧作為會議場地。

邀請陳淑莊提供法律意見

與此同時，林亦邀請了時任立法會議員兼大律師陳淑莊出席，因她熟悉政府政策，並可提供法律意見。此外，他也致電了牌照顧問以及在食環署任職的朋友等人，了解法例詳情以準備開會。

當晚10時半，林到達涉案酒吧，職員為他提供搓手液及探熱。當時酒吧內約有8至10名客人，分坐3至4枱，每枱不多於4人，枱與枱之間設有屏風。他到場後，Koey便向客人表示有人包場，需要提早關門，要求他們結賬。林亦要求酒吧「落半閘」，並在閘旁貼上一張寫有「Private」字樣的白紙，表明正在召開私人會議，酒吧不會對外開放。

林指會議於11時10分開始，26至28名與會者入場前均有使用搓手液及探熱。會上他用米高峰向業界解釋有關法例條文，陳淑莊則講解法律責任及立法背景，提醒業界小心應對。

至約午夜12時，警方接報到場調查時，會議已接近尾聲。約15分鐘後，警員離開。再過約10分鐘，陳淑莊亦離開，會議則繼續進行，主要是邀請業界翌晨到立法會開記招，表達對禁酒吧令的意見。

林強調，會上沒有任何人提及選出舉事宜。他是於去年7月13日才開始印製選舉宣傳單張，同月16日才宣佈參選。

曾逐一詢問進入酒吧人士「係咪嚟開會」

林在控方盤問下同意，他於去年1月加入公民黨，案發時與陳淑莊份屬黨友，有一定交情。他又透露，案發前曾到過涉案酒吧一次，了解營運情況。控方質疑，涉案酒吧不是中小企食店聯盟的成員，林為何不先去聯盟的成員酒吧視察？林回應指，他希望成為業界代表，故經常會到不同酒吧了解情況。

林又指會議進行時，涉案酒吧內已沒有客人，但門外仍有。控方質疑，與會者並沒掛上識別名牌，他如何分辨酒吧內人士是與會者抑或客人。林回應指，自進入涉案酒吧起，他便在門口逐一詢問進入酒吧人士：「係咪嚟開會？」

被告陳淑莊（49歲）及林瑞華（36歲）被票控參與受禁羣組聚集罪，涉於去年4月2日至3日在太子大南街酒吧「HANDS」犯案。酒吧持牌人陳偉才（32歲）則面對兩張傳票，首罪指他營運涉案酒吧，明知而容許群組聚集；次罪則指他容許某人進入酒吧前未量度體溫，以及多於四人同桌。案件下午續審。

【案件編號：KCS526408-11/20】

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