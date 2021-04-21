屯門澤豐花園更換新管理公司紛爭未了，80後、90後居民與法團之間的角力越演越烈。法團昨入稟高等法院，指控獲年輕居民支持的舊管理公司佳定在完成合約後不肯離場，要求法庭頒令禁制佳定繼續留守屋苑範圍，並下令佳定不許阻止新管理公司高耀物業管理進場接管，以及賠償損失。

原告澤豐花園業主立案法團，被告佳定管理服務有限公司。入稟狀指，原告於2017年9月與被告簽訂協議，委任被告同年10月起成為屋苑的經理人，合約期至2020年9月底，其後雙方同意將合約期限延長至今年4月15日。

不過，被告於本月16日合約期過去後，在原告多番要求下仍拒絕與新管理公司高耀物業管理有限公司交接屋苑的物業管理權，原告因而有所損失。

原告要求法庭頒令，委任被告作為澤豐花園經理人的時限已於4月15日屆滿，並禁制被告繼續留守屋苑阻礙高耀根據公契接手屋苑的管理事宜，包括進駐屋苑、巡邏、開關屋苑內出入口以及收取管理費等。

事緣業主大會上月通過更換管理公司，一班80後與90後居民其後組成「澤豐貳代」發起簽名行動，收集業主簽名，冀踢走親建制法團及撤換新管理公司，原因是「發現高耀口碑欠佳」，聲稱擔心積蓄的2,000萬元管理費不保，並希望沿用舊管理公司佳定。

法團則發出通告，以「黑暴」形容收集簽名的成員，呼籲居民不要簽名，否則引進黑暴，「美麗嘅家園將會變成戰場，永無寧日」，遭批評抹黑居民。

而佳定稍後則發通告，感謝澤豐花園住戶的信任及支持，並聲言會繼續以「公契經理人」的身份為業戶提供管理服務。

【案件編號：HCA591/21】

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