威爾斯親王醫院公佈一宗遺失病人X光片複本事件。該院表示，一名X光部駐院醫生上月底，向一名顧問醫生借閱一箱涉及45至50名病人的X光片複本教學資料；但該駐院醫生4月8日歸還資料時，只將該箱X光片放在部門秘書辦公桌旁邊地上，約一周後才獲悉部門秘書沒收到該箱X光片，懷疑是外判清潔承辦商工人，於清潔時將該箱X光片清走，部份X光片複本上載有病人個人資料，包括姓名和身份證號碼等。

威院表示，一名影像及介入放射科（X光部）駐院醫生，於3月28日向一名顧問醫生，借閱一箱病人X光片複本教學資料。該駐院醫生於4月8日擬經部門秘書歸還資料；因秘書當時已下班，醫生將文件箱放在秘書辦公桌旁邊地上。

該醫生於4月15日向部門秘書查詢，是否已歸還資料予顧問醫生時，才得悉秘書並沒有收到文件箱，遂向部門主管通報事件。該批資料涉及約45至50名病人的X光片複本，部份複本上載有病人個人資料，包括姓名和身份證號碼等。

清潔工翌日清走垃圾箱旁文件箱

威院指，部門初步調查發現，外判清潔承辦商工人曾於4月9日到秘書辦公室進行清潔，並將一個放置於垃圾箱旁的文件箱清走；但未能確認該文件箱是否存放該批X光片複本。院方經搜查後，也未能在院內其他地點尋獲該批X光片複本。由於該批用作教學用途的X光片複本於2004年之前拍攝，未有病人治療受影響。

威院表示，非常關注事件，已再次提醒所有部門妥善存放及處理病人資料，相關部門會全面覆檢保留作教學用途的X光片複本，確保相關資料不會載有病人個人資料，及檢討存放及處理X光片複本安排，避免同類事件再次發生。院方已將事件呈報醫管局總辦事處及個人資料私隱專員公署。

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