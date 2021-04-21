保安局擬加快免遣返聲請審核程序，向立法會提交《2020年入境（修訂）條例草案》，惟當中有條文賦權政府禁止某人離港，令市民擔心會否被禁止離境。香港公關及傳訊業總工會今於《立場新聞》刊登一篇相關文章，形容新例為「鎖港條例」，擔心香港變成「大監倉」。保安局晚上出稿反擊，不點名批評文章「作出失實和誤導性的敍述」，必須「強烈譴責，以正視聽」，又強調條例修訂後，不會對香港居民出入境自由有任何影響。撰文的公關工會主席則表示，修例未有舉行公聽會，希望政府尊重公眾參與公共事務的基本權利。

香港公關及傳訊業總工會今於《立場新聞》刊登一篇名為《4.28「鎖港條例」一旦通過 必削港人出入境自由》的文章，當中批評政府以針對「難民申請」為「糖衣包裝」，惟條文列明「保安局局長可賦予入境處處長，指示某運輸工具可或不可運載某乘客或該運輸工具的某乘組人員」，反映政府是希望無限賦權，以控制港人出入境。

工會批評，保安局以履行《國際民用航空公約》責任為由而修例，而事實上，國際社會設立「預報旅客資料系統」，只為減少或阻止恐怖分子的流動，又引述聯合國人權高級專員辦事處指，預報措施只適用於有實質威脅的恐怖主義組織或個人。

文中亦列出大律師公會的建議，包括草案應規定局長只可針對入境航班，才有權禁止該人登上運輸工具；法例亦應說明，不會對香港居民、有權進入並逗留在香港的人士的權利造成任何影響。

憂港淪「大監倉」 促政府正視大律師公會建議

工會在文中舉例指，中共一直以不同高壓而不文明的手段，限制人民的出入境自由，包括以「集中管理」為名，收回新疆維吾爾族人及西藏人的護照、內地推行的「社會信用體系」等。工會表示，非常擔心港府日後會否利用此例，限制民主派或「黑名單」人士等政權眼中的「潛在罪犯」離開香港，包括旅遊、升學、公幹或移民，甚至禁止已移居海外的港人回港，令香港淪為「大監倉」，促請政府正視大律師公會的建議，公開交代條文的法律效力及指引，「以正視聽」。

保安局晚上出稿反擊，不點名指有網媒刊登的一篇文章，內容對《2020年入境（修訂）條例草案》下有關賦權保安局局長就運輸工具提供乘客資料訂立規則的條文「作出失實和誤導性的敍述」，又嘗試沿用工會文章中的字眼反駁，指必須予以譴責，「以正視聽」。《立場新聞》晚上於該文章中加入「編按」，概括保安局的聲明內容。

政府：要求來港而非離港航機提供乘客資料

保安局指，草案下加入賦權條文，是為了履行香港特別行政區在《國際民用航空公約》下的國際責任，以推行預報旅客資料系統，而該系統的目的，是要求來港而非離港的航機提供乘客資料，並不會對香港居民出入境自由有任何影響。保安局批評，該組織是「刻意發放失實信息及故意曲解條文的立法目的和背景，藉此散播謠言，誤導市民，企圖抹黑立法程序」，形容保安局極度不滿，「須直斥其非」。

保安局又指，香港居民的旅行和出入境自由，受《基本法》第31條保障。在政府向立法會提交條例草案前，局方已確定所有條文均符合《基本法》，包括有關人權的條文，故認為沒有需要在主體法例中，提及有關權力不會對香港居民、以及有權進入並留港人士的權利造成任何影響，意味局方並不會採取大律師公會的意見。

《2020年入境（修訂）條例草案》將於下周三（28日）進行立法會二讀，保安局曾指，如審議過程順利，條例最快於8月1日生效。早前立法會召開草案的法案委員會時，建制派提問時，完全未有問及禁港人離境的條文、即草案的第3條條文。直至逐條審議條文時，才由立法會法律顧問要求政府解釋，包括該條例會否擴闊入境處處長禁止某人出入境的權力。

公關工會：懇請政府尊重公眾參與公共事務權利

撰文的香港公關及傳訊業總工會主席謝栩瑩回應指，自己撰文的目的，是希望更多人關注條例修訂，亦懇請政府確保和尊重公眾參與公共事務的基本權利。

她指，有關修例未有舉行公聽會，加上大律師公會於2月提出建議後，保安局一直未有作出回應。如保安局是為履行國際責任而修例，則應採取其建議，在草案明確規定局長只可在針對入境航班而非離境航班的情況時，才有權禁止該人登上運輸工具。

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