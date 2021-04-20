【本報訊】由前特首梁振英（圖）牽頭成立的803基金，不滿教育局拒絕披露在反修例事件中被投訴行為失當教師的資料，早前提出司法覆核。教協昨申請介入訴訟，指公開資料對教師會員影響深遠。法官周家明不否定教協介入訴訟的良好意圖，但認為教協提出有關標籤效應與起底等影響，局方陳詞已悉數涵蓋，相信教協即使加入亦無助聆訊，最終駁回申請，並下令教協向803基金支付五萬元訟費。

覆核案將於下月20日開審，許可聆訊與正審一併處理。教協昨發表聲明指尊重法庭裁決，並謂會繼續關注案件發展及積極跟進教師求助，與教師並肩而行。

代表教協的大狀譚俊傑陳詞指，公開教師資料會造成標籤效應，不但影響師生間及學校與老師間的互信，亦影響教師事業發展。他透露近兩年有教師個人資料被公開後，受不同程度電話騷擾，一度需求診精神科，故欲呈交相關個案供法庭參考。譚又指教協作為獨立組織，代表教師利益介入訴訟，可增加公眾對裁決的信心。

官指教局陳詞涵蓋對教師影響

803基金一方則指，教協本月初才申請介入，若獲批准，基金只有不足兩星期時間回應教協誓章，時間緊急及造成不便，構成不公。而教育局雖指對教協的申請態度中立，但亦表明教協欲呈交的資料不能協助法庭。

周官裁決指，法庭須考慮一旦批准申請，教協能否就法律觀點及事實爭議進一步協助法庭；惟目前教協提出的觀點，包括公開資料容易被起底、標籤效應對師生及學校影響等，局方陳詞已涵蓋。惟周官不同意基金所指，批准介入會對基金造成不公。而基金要求教協支付10萬元訟費，周官亦質疑過高，最終把訟費減半。

案件編號：HCAL1969/20