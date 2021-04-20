【本報訊】五周大的貓B「卷卷」日前在寵物節遭路過的柴犬咬死事件惹公憤，不少人指摘狗主沒盡責，釀成悲劇。惟有人卻遷怒其他狗隻，竟在社交群組發出「死亡預告」，揚言在全港五區放置「毒餌」大報復，被網民斥行徑冷血，揚言已報警。

稱已放「好味朱古力」

一名姓黃網民因不滿柴犬狗主將責任推卸到「卷卷」主人身上，昨在一個愛貓群組發帖，揚言已在全港五區的路邊放置「好味嘅朱古力」，指「歡迎狗主放牧式餵食」，又指會製作「有毒加貓氣味嘅『毒釘貓公仔』」放勻十八區，揚言「你唔管好佢，我咪協助你管狗囉！管唔掂呀？養少隻囉！」，措辭激進。不過另有網民批其行徑冷血，認為「禍不及其他狗」，亦有人聲稱報警。

葵青區議員周偉雄亦捲入當中，有網民指周與柴犬主人相熟，在周的社交平台聲討，期間周曾留言「所有曾經咬傷人／動物的狗隻應該人道毀滅，咁啲狗主就可能會認真為狗隻戴口罩出街」。周偉雄昨晚解釋，指事件純屬誤會，因不少狗主未做好看管狗隻責任，他原意是想語帶警惕指，「難道要所有曾經咬人或動物的狗隻人道毀滅？狗主才會認真為狗隻帶口罩出街。」他承認措辭不夠清晰引起誤會，惟之後再解釋，網民亦不接受，對此感到無奈。