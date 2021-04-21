前年11月警方與示威者在中大二號橋展開攻防戰，其後闖入校園施放催淚彈並制服多人。當中三男一女大專生事後被控暴動及蒙面等罪，案件今續審。控方庭上播放當日傳媒直播片段，顯示有人建議警方後退，惟在場防暴警拒絕，並警告在場人士及記者散開，即使有人出言勸止也不理會。

高級督察鍾家平案發時擔任將軍澳警署雜項調查隊主管、同時兼任東九龍總區第二梯隊第一小隊的指揮官，現時隸屬機動部隊總部訓練隊。控方今傳召他作供，並讀出他的書面供詞，指他於前年11月12日與隊員接替駐守中大二號橋的同袍。

供詞續指，當時有數十名黑衣人以雷射筆照射警員，並且叫囂及辱罵警員。防線上方的小斜坡上另有多名黑衣人埋伏草叢，他們被警員發現後開始指罵警員。

及至下午2時，有數人連同記者走近防線，要求警方後退，警方則解釋駐守原因。與此同時，示威者以大型垃圾車及障礙物築起陣線，又拍打雜物及辱罵警察。其間警方多次展示橙旗及黑旗，警告示威者離去，但不獲理會。

至下午2時50分，中大代表和警方交談後，往示威者方向走去；鍾亦指示警長58197、警長58127、警員12359、警員14598以及警員9390留守現場附近的更亭觀察，鍾則帶領其他隊員後退至二號橋中後方位置。

現場有人向警方表示：大家都唔好衝擊大家

約20分鐘後，示威者開始推進，警方見狀警告會使用催淚彈。惟示威者反而加速，並向警員投擲汽油彈、磚頭和雜物，擲中警員的制服和盾牌。而山坡上亦有人向警方投擲磚塊。警方再展示橙旗警告無效後，隨即快速推進，最終制服三男兩女。

控方播放傳媒片段，其中有線新聞直播片段顯示當天下午2時許有人向警方表示：「大家都唔好衝擊大家。」並建議警員後退。惟警員拒絕，並聲言他們要保持道路和鐵路暢通，以及保護道路使用者的安全，表明如果示威者不離開，他們也不會撤走。警員又要求發言者先叫學生後退，並謂：「你要明白，你哋尋日同今朝傷害緊下面使用緊道路嘅人士。」

未幾另一名警員指示同袍警告在場人士後退：「畀warning吖，舉旗。」在場人士聞言即謂：「唔係！等等！」惟警員沒有理會，迅即警告在場人士及記者返回行人路，並稱：「你望吓嗰邊，佢哋推緊石頭過嚟啦！」「有良心嘅記者，你影吓自己後面啦！」「做返個專業嘅記者！」

首被告被制服秤起 多次叫喊自己名字

及後鏡頭轉至黑衣人一方，中大新聞與傳播學院專業應用副教授、曾任港台《鏗鏘集》編導的潘達培向示威者複述警方要求。數名黑衣人上前聆聽，當中有人表示不打算衝前，「大家都唔好有動作」。

控方描述片段內容的文件，原本將建議警方後退的人稱為「校方代表」；惟法官李慶年指出，片中無人自稱是校方代表。控方遂將「校方代表」改為「一男一女」。

控方繼續播片，顯示警方在下午3時許展示橙旗及黑旗後，持續向示威者發射催淚彈，為時十多分鐘。及後警員衝前追捕，未幾制服首被告陳起行，並捉住其手腳秤起帶走，其間首被告多次叫喊自己的名字。

控方同意刪除案中在逃人士姓名

另外，本案暴動罪詳情及開案陳詞均提及涉與各被告參與暴動的黃亭陶，開案陳詞亦描述其被捕過程。惟控方早前庭上透露，黃於警方落案起訴前已棄保潛逃，現正被通緝。李官質疑控方此舉猶如間接要求法庭作出事實裁斷，對缺席的黃不公道，並認為即使刪去有關黃的案情，也不會影響控方起訴，「正常做法都係等佢返嚟先處理」。

外聘主控官張錦榮今申請將控罪書上黃的名字改為「一名女子」，開案陳詞則將黃的名字改為「一名女子」或「女子甲」。李官表示，審訊時提出太多被捕人士與相關細節，會令審訊失去焦點，而刪去涉案人士姓名亦屬慣常做法。

經修訂後的暴動罪指，中大學生陳起行（22歲）、理大學生李俊皓（25歲）、專業教育學院學生張俊浩（19歲）及中大學生鄧希雯（24歲）四名被告於2019年11月12日在香港中文大學二號橋及環迴東路一帶，連同一名女子及其他身份不詳人士參與暴動。

陳、張及鄧各另被控一項在非法集結中使用蒙面物品罪，指他們使用護目鏡、防毒面具及濾罐。張再被控管有一個能發出雷射光束的裝置。

案件明續。

【案件編號：DCCC362/20】

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