立法會今早就修改選舉制度綜合條例草案舉行第5次會議，多名建制派議員不滿政府將過去終止功能組別選舉的做法延伸至地區直選，質疑或造成「漏洞」，令人可在選舉提名結束前最後一刻參選，再在選舉日前故意遭資格審查委員會DQ，導致地區直選選舉被迫終止，從而對來屆立法會選舉「造成好大破壞」。政制及內地事務局局長曾國衞回應時說：「咁多議員關注呢個情況，或者我哋返去再研究一下。」

根據修例，日後如有地方選區或功能組別的候選人在選舉提名期結束後、但在選舉日前去世，又或遭到資格審查委員會DQ，選舉主任即須公開宣佈該選區或界別的選舉程序終止。多名建制派大為不滿，稱不明白為何即使一名地區直選候選人在選舉日前去世或遭DQ，選舉即要被終止。政制及內地事務局常秘鄧忍光解釋，97年政府草擬上述選舉安排時，初時建議讓功能組別在有人去世或遭DQ下繼續選舉，但當時立法會提出功能組別極可能只得兩名候選人，若其中一人因去世或DQ未能參選，另一名候選人則會自動當選，選民會被剝奪再提名合適人選的機會，指政府當時接受立法會上述意見。

鄧稱，政府考慮到來屆地區直選採用「雙議席單票制」，或出現類似功能組別選舉的情況，故決定參照過去規管功能組別選舉做法，在上述情況下終止選舉，再展開類似補選的提名過程，「想市民有真正選擇」。

新民黨葉劉淑儀關注若自己參加地區直選期間，對手去世，會否獲發還相關選舉經費。鄧指由於該次選舉已終止，沒有相關投票人數，故此不能發還選舉開支，葉劉即指：「而家全部都要攞提名，提名要求嚴謹，點可能係一個無（民意）支持嘅人當選？」認為政府應該重新思考相關修例。

陳克勤質疑有人為阻選舉 可明知遭DQ仍參選

工聯會麥美娟批評地區直選的規模比功能組別選舉「大好多」，認為若有地區直選候選人因對手遭DQ而要叫停選舉工程，對有關參選人「好唔公平」。鄧重申政府其中一個考慮是要讓選民有「真正選擇」，認為目前安排合理。

民建聯陳克勤質疑有人為了阻撓選舉順暢進行，可在明知遭DQ下仍參選，認為政府做法有漏洞。鄧忍光續「企硬」指參選人要先經過資格審查委員會審核，「提醒」建制派：「其他要參選的人都需要考慮當時個現實情況，係咪要擺多個提名落去。呢個係一個競選策略的問題，當然我就唔可以提供任何意見。」

主持會議的建制派班長廖長江一度圖為政府打圓場，指經資審會審查後，候選人仍遭DQ的機會「好細」，鄧忍光亦說過去從未發生上述情況，但建制派未「收貨」，陳克勤笑說：「未發生過，唔代表唔會發生喎！我哋呢度（立法會）好多事情（以往）未發生過，都發生過喎！」鄧此時則說，政府或可在稍後討論組織、煽動或破壞選舉的修例時，「睇下有無相應條文，照顧到呢方面情況」。麥美娟亦附和指，陳克勤提及的情況「絕對有機會出現」：「以往無人會『搞』個選舉，以往係個個都希望參選同選到出嚟，但而家係有人想破壞選舉，甚至有人投白票，乜嘢都會做。」

鄧忍光此時再次提醒建制派：「發生候選人不幸去世或提名後被資審會取消資格呢一個可能性呢……實際上可以發生喺任何一個黨派身上，咁所以如果大家朝住另一個方向走，就會出現一個情況，就係另一啲參選人就會因為咁全取兩席。」

馬逢國關注若有人掌握一些外界不知道、如有人曾參與分裂、港獨等活動的證據，再在該人成功入閘後向資審會要求處理，「咁其實控制佢（參選人）是否合乎參選資格個能力，就變成落咗喺呢個掌握證據嘅人手上，可以造成好大破壞」。面對多名建制派質疑，曾國衞一如既往稱「返去再研究一下」。

梁美芬指過往票站不足致「有車接送的風波」

至於採取「全票制」、佔立法會40席的選委會選舉方法則有別於地區直選和功能組別，選舉期間即使有候選人離世或喪失資格，選舉仍會進行，只有在選委會界別內無任何有效提名候選人情況下，選舉才不會進行；若獲有效提名的選委會界別候選人剛好40人，毋須進行投票。

梁美芬則關注地區直選票站不足問題，認為此舉是導致過去出現「有車接送的風波」的原因，鄧忍光稱，今次修例將會引入條款，授權選舉事務處可以指定某些地方成為票站，主要為學校及政府資助的社福機構，鄧指：「以前相當一段時間，就算受政府資助的團體，有時都唔係唔係百份百合作，今次通過修例後，我哋有信心可以攞更多票站方便市民。」

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