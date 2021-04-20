【本報訊】近日入伙的長沙灣海達邨2期公屋大門、鐵閘等被發現裝有晶片，團體估計是為防止租戶更換設施之用。深水埗區區議員甄啟榮昨日聯同白田邨重建區居民到房委會請願，批評政府無交代晶片資料，難以預計日後會否有其他用途，擔心會侵犯住戶私隱，形容是將公屋變成「大監獄」，表明將到個人私隱專員公署投訴。房屋署回覆查詢時，指技術是用於品質控制，強調沒有儲存住戶的資料，亦沒有監察能力，並不涉及私隱問題。

斥房署安裝設施未經諮詢

甄啟榮表示，居民擔心晶片會收集個人私隱，覺得受監控，引述有居民稱會設法拆除晶片。他批評房署安排有關設施時未經諮詢，住戶事前亦不知情，又指現時公屋有保安巡樓和閉路電視，已可監察租戶是否有改裝，要求署方移除晶片。

公屋聯會上周到長沙灣海達邨2期公屋參觀時，得知單位大門、大門鐵閘及廚房木門等門裝有晶片，指如租戶拆除大門，房署能夠追蹤及要求還原。

房屋署回覆本報查詢時，指無線射頻識別技術（RFID）在香港以至世界各地均十分普遍，房委會由2012年中開始，所有公營房屋新招標工程的項目中，包括預製混凝土外牆、鋁窗、木門和鐵閘等，均安裝具RFID的晶片，記錄構件的生產資料、型號批次、出廠地、日期及安裝位置等，解釋是建築流程及品質控制措施。房署強調晶片沒有儲存住戶的資料，亦沒有監察能力，並不涉及私隱問題。