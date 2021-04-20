【本報訊】暖心媽媽甘雪貞三年前患上「原發性肺纖維化」，上月起病情惡化至末期階段，肺功能僅餘兩成，現時只靠呼吸機維生，急需移植肺部續命。院方指換肺手術要及早進行，並將甘媽媽列為移植輪候名冊首位，但子女稱眼見媽媽氣若游絲地躺在床上，想起兒時媽媽教他們包餃子往事，心痛又憂心，希望有心人能夠捐出離世家人的肺部，讓媽媽有一線生機。

急需換肺的甘雪貞（56歲），現時與長女及姓賴丈夫同住，長女Icy指媽媽婚後是全職家庭主婦，全副心思在子女身上，當想起媽媽含辛茹苦將三姊弟拉拔長大，待子女長大自立後，又因喜歡小朋友而跑去幼稚園當清潔工，閒時喜歡跟家人遊山玩水，露營、野餐、行山、游泳等，也會做瑜伽、甚至打籃球，生活過得簡單幸福。發病前常與Icy及次女的兒子一起四處玩。

Icy指媽媽一直注重健康：「佢唔煙唔酒，飲食上新鮮先食，特別食五穀類食物，仲唔會隔夜。」可惜五年前進行身體檢查時，竟發現肺部有問題，轉介至專科醫院作詳細檢查，三年前從肺部抽取纖維化驗終證實患上「原發性肺纖維化」，當時簡單如走斜路都會氣喘。

靠呼吸機供氧

至上月甘媽媽病情惡化，肺功能僅餘兩成，其間一度留醫，但Icy其後接媽媽回家養病，她指媽媽要靠呼吸機供氧，但已虛弱得不能下床，直言在家可以有她及其他家人陪伴。Icy指媽媽全副心機在子女身上，十分懷念媽媽每當大時大節的撚手小菜——蠔豉髮菜炆鵝掌，可是看到如今她只能躺着被餵食，令Icy心痛萬分。

她又稱很懷念，兒時一家人圍着包餃子的快樂時光，Icy指儘管子女包餃子包得「騎呢」，令媽媽哭笑不得，但她都毫不嫌棄，「𠵱家媽媽喺床上想食餃子，到返我哋會包畀佢，好想呢個畫面再出現，大家好開心一齊包」。

求生意志強

Icy稱媽媽求生意志堅強，最難忘是早前她仍與家人到西貢東壩行山，雖然要不時停下休息，但媽媽亦成功走到終點，更對家人說：「見到咁靚嘅風景，咩都覺得值得。」可惜病魔來得快，去年10月尾媽媽突然倒地，自此要卧床及靠呼吸機過活。上月起肺功能僅餘兩成，Icy慨嘆：「三星期前仲行到吓，𠵱家直頭連行步路坐下都無力！」

Icy指︰「好想佢快啲好返，做到自己鍾意嘅嘢。」她說希望熱心人士捐出離世家人肺部，讓媽媽續命再享天倫之樂。