黃馮律師行去年平安夜當天涉違反《律師帳目規則》被香港律師會接管，大量苦主遭凍結款項，金額至少達3.75億元。政府透露金管局正與業界研究物業交易的替代付款方案。

財經事務及庫務局回覆立法會質詢指，金管局現正與銀行業界研究物業交易的替代付款機制，探討銀行在不影響樓宇買賣各方包括買家、賣家、雙方律師及按揭銀行等基本角色和法律責任下，不經律師行戶口支付物業按揭貸款金額和其他大額款項的安排，以及所涉及的操作流程和細節，希望減低一旦有律師行營運出現重大問題時，對銀行及客戶所造成的影響，加強各方保障。

該局續稱，現時亦有一些物業交易在特別情況下會使用銀行本票，而非經律師行戶口支付物業按揭貸款和其他相關款項。金管局與銀行業界、律師會、消委會等相關持分者積極就替代付款機制討論和跟進，至今收到的意見顯示，有持分者對建議的機制以保障物業交易各方為目標表示支持；有持分者希望機制能早日推出；亦有意見認為有關機制需要顧及物業交易可能涉及的不同情況，確保各方得到充分保障。金管局與銀行業界會考慮所得的意見，修訂方案和敲定具體的操作流程及細節。

過去10年被凍結客戶款項達5.38億

律政司回覆立法會質詢時引述律師會提供的資料指，該會由2011年至2020年其間曾介入23間律師行營運，包括黃馮律師行，當中21宗個宗共收到979宗申索，最新兩宗介入仍有人提交申索故未有數字；過去10年介入涉及被凍結的客戶款項總額達5.38億元。

律政司又指一直就黃馮事件與律師行保持聯繫，律師會亦已成立工作小組審視介入過程，有需要時律政司樂意提供協助，上述訴訟中法院已表示隨時準備處理可能提出的協助和指示申請。

近十年律師會介入的律師行

律師行名稱／介入日期

1. 羅思川律師行／27.04.2011

2. 范凌律師行／09.01.2012

3. 衛度尊律師行／25.04.2012

4. 魏布律師行／25.04.2012

5. 鄧明輝律師行／15.08.2012

6. 黃萃群 李鉅林律師行／28.05.2013

7. 鍾方律師行／04.10.2013

8. 賴榮輝律師行／30.09.2014

9. 羅沛隆律師行／04.01.2016

10. 何伯華律師行／14.04.2016

11. 鄭振忠，楊嘉銘律師行／02.09.2016

12. 鄧衍明律師行／28.09.2016

13. Phillips／25.01.2017

14. 陳浩基律師事務所行／17.08.2017

15. Ching & Solicitors／27.03.2018

16. 張錦緜律師事務所／13.06.2018

17. Net Craman Abogados Asociados, SLP／12.12.2018

18. 黃與黃法律事務所／14.12.2018

19. 陳棠律師事務所／14.03.2019

20. 詹耀明律師事務所／20.06.2019

21. 梅智傑律師行／25.09.2019

22. 戴思華律師行／13.05.2020

23. 黃馮律師行／24.12.2020

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