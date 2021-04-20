【本報訊】5歲女童被虐殺案，涉案學校在得悉兩童被虐待後均拒絕報警，故意隱瞞的行徑一直為各界詬病。警方昨於判刑後召開記者會，有記者問及涉案老師是否需要負上刑責，警方回應指本案搜證時已將所有證據呈交律政司，並會根據律政司意見作出行動，故此暫時不會再有行動。

警︰暫不會有行動

警方稱對這宗悲劇深感痛心，提醒市民絕不能以體罰懲治或教育兒童，又指現時的社會及法律絕對不容許體罰，若父母管教上有困難，可向專業人士尋求幫助，不應將自己的負面情緒化為暴力，施加在年幼子女身上。

至於庭上透露涉案學校的老師均知道兩童受傷，卻知情不報，老師是否需要負上刑事責任，以及警方會否就此展開調查並作出檢控，警方昨回應指已將證據交給律政司，在律政司沒有意見的情況下，暫時不會有行動。有記者問及，女童Z死亡後，本案才遭揭發，警方是否需要就此負責，警方僅稱事件被揭發前沒有任何人報案。

警方昨亦講述調查期間面對的困難，例如警方希望女童的哥哥能給予證供，但此事會令他再次受傷，故需與其他機構緊密合作，留意哥哥的情況。警方最後表示今次判刑令Z沉冤得雪，亦替胞兄X討回公道。警方向傳媒展示涉案證物，包括被告施虐時使用的拖鞋、剪刀及藤條，可見粉色拖鞋已發黃；拖鞋據稱被撿取時有乾涸血迹。