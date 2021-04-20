【沙田警署集結案】

【本報訊】前年8月11日全港多處爆發反修例衝突，翌日凌晨有示威者在沙田警署外集結，警⽅清場拘捕多人，六男一女被控非法集結、襲警及無牌管有無線電通訊器等罪。案件原定昨日開審，惟主審裁判官因病缺席，遂由署理主任裁判官溫紹明（圖）協助進行案件管理。其間溫官得悉控方竟仍有文件未交給辯方，遂連珠炮發批評控方謂：「你講真㗎？我以為我聽錯。」「咁樣公道咩？真係唔應該囉。」

溫官昨日透露，因為本案主審裁判官崔美霞抱恙，建議案件押後至下周一開審，原定12日審期縮減至9日。辯方同意，並且透露第四被告將會認罪。

其後溫官與控辯雙方核對證人列表，辯方稱昨早才收到控方交出被告的搜身片段，而拍片警員的供詞更是日前才錄取，希望控方不要再中途補充新資料。溫官聞言問控方是否已交齊所有資料予辯方，外聘大律師許偉進稱仍未交齊。溫官聞言驚訝謂： 「你講真㗎？我以為我聽錯！好彩唔係我審，我一定唔會容許呢啲事發生。」

轟「由幾時入學堂開始問起」

溫官翻查資料，指案件早於半年前已訂審期，繼續批評控方謂：「真係唔應該囉。你自己諗吓，咁樣公道咩？如果係你坐喺度（指向辯方位置），你反唔反對？你押唔押後？」

主控辯稱，未交資料只涉及「好小部份」，溫官不滿，表示：「你覺得好小部份，可能辯方覺得好重要！」主控面有難色，僅稱：「我唔可以多講嘞。」

控方又稱案件涉及37名證人，溫官要求控辯商討減少證人數目，雙方最終同意只傳召17人。溫官直言，控方不應傳召不必要證人，否則裁判官變相「罰抄」，並再次批評謂：「你哋由（警員）幾時加入學堂開始問起喎。我哋喺度抄抄抄，抄完先知唔關事，好痛苦㗎！浪費時間、浪費公帑，我哋啲人工都唔係平㗎。」

區嘉偉等七名被告被控在沙⽥警署外參與非法集結等罪，案件下周一交回主審裁判官崔美霞開審。

案件編號：STCC1188/20