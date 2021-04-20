【本報訊】西九龍裁判法院上周五就壹傳媒創辦人黎智英等民主派人士涉違反組織或參與非法集結罪判刑，大批傳媒到場採訪，其間一名穿「中国人不吃這一套」中年漢與兩名網媒記者爭執，中年漢更襲擊二人。事隔四日，警方前日以涉嫌「普通襲擊」罪拘捕涉案男子。

警事隔四日拉人

事發當日下午3時，大批傳媒在法院外採訪，一名身穿「中国人不吃這一套」標語T恤中年漢，與兩名網媒記者爭執，中年漢衝向其中一名記者飛身拳毆對方，另一名正進行直播的記者拍下經過亦遭襲擊，一名女子制止不果，中年漢逞兇後逃去。其後中年漢脫去「中国人不吃這一套」T恤，換上間條上衣再現身，被多名記者包圍，有人質問：「點解打人？」中年漢最終獲警方護送離開。

警方指，上周五下午約3時發現一名男子在通州街及發祥街交界以手襲擊另外兩名男子，該名男子其後逃去。案件交深水埗警區刑事調查隊調查，前日警方在深水埗區涉嫌普通襲擊拘捕一名42歲姓陳男子。

上周五西九龍裁判法院就壹傳媒創辦人黎智英、資深大律師李柱銘等九名民主派人士因參與前年民陣發起的「8.18流水式集會」判刑，各人月初被裁定違反組織或參與非法集結罪，當日各人判刑由8個月至18個月監禁不等，部份人獲緩刑。