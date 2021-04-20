【本報訊】政府要求全體公務員宣誓及簽署聲明，曾令不少公務員擔心因此無端惹禍。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭昨晨接受商台訪問時指出，自從政府要求宣誓後，公務員之間「篤背脊」文化變得「成行成市」，他得悉涉及篤背脊個案至少有過萬宗，即使調查後證實無辜，也令受查人「食又食唔落，瞓又瞓唔着」。梁籌庭曾向公務員事務局長聶德權反映，質疑是「鼓勵篤灰」，促局方處理，但聶並無回應。

梁籌庭昨晨接受商台《在晴朗的一天出發》訪問，稱自從要求公務員簽署聲明後，篤背脊文化已經變到「成行成市」，相當普遍，他曾收過相關數字，指現時已經有過萬宗涉及公務員政治表述的篤灰個案，批評浪費時間及人手處理。

新入職者為重災區

梁舉例曾收到個案，指一名入職只有約兩個月的新公務員，他未入職政府前在社交平台曾轉載一些言論，遭同事截圖，指控他曾提及涉政治的言論及表述，要交由公務員事務局處理。該公務員解釋該言論只屬轉載，最終兩個月後局方調查結果指不成立，但梁指涉事公務員在被調查的兩個月感驚慌，「食又食唔落，瞓又瞓唔着」。

據了解，過萬宗篤灰個案遍佈不同政府部門，篤灰人匿名投訴，每當部門檢視晉升人選時，這類針對政治取態的投訴就會海量湧現。這股篤灰風氣，在反修例運動爆發後已經吹起，當港版國安法實施、公務員規定聲明宣誓後，風潮越吹越烈。紀律部隊亦有這股批鬥篤灰風潮，如去年一名準學警9月獲錄取入學堂，但有人疑眼紅向警方篤灰，稱對方曾參與「黑暴」，最終警方終止聘用該準學警。消息人士形容，新入職公務員是篤灰重災區，因為政府可以毋須原因，試用期內終止期合約。

口罩顏色亦為禁忌

梁籌庭認為，出現大量篤灰原因有很多，除了政治意識形態的鬥爭外，還包括私人恩怨、辦公室「爭上位」等：「唔妥你、見你acting（署任）緊，係咪都隊冧你先。呢個唔係一個好嘅現象同氣氛，私人交惡都擺埋上枱。」他又坦言，絕大部份事件都是「藍篤黃」，又指即使是深藍立場的意見被篤出來，也沒有任何用處。

面對篤背脊文化變得「成行成市」，梁籌庭知道不少公務員入職時都要上「新人班」，部份講者都會在班上教導，入職後應該一次過刪除社交平台上內容為佳，並提醒日後勿在社交平台發表政治表述，為免日後有麻煩。他指政府內亦已有一些禁忌，如戴口罩的顏色，亦避免討論涉及政治話題，「你唔知身邊邊一個係鬼」。

梁籌庭說在篤背脊文化下，現時公務員團隊氣氛很差，人心惶惶，他曾向聶德權反映，但對方無回應，令他覺得局方並有意識想解決問題，質疑政府想鼓勵篤灰，「佢都想做成呢個氣氛啦」，認為政府應就公務員言行訂出明確指引，「出咗指引起碼有底線有據可依」。

公務員事務局回覆，沒有備存有關整體公務員的投訴數字，無論來自外間或內部，皆會由被投訴公務員所屬的部門或政策局調查。局方如接獲有關投訴，會按既定程序轉交相關部門或政策局調查及處理。近月該局沒有接獲部門或政策局表示來自外間或內部對公務員的投訴或某一類的投訴有顯著增加，更沒有證據顯示在公務員宣誓或作出聲明後收到有所謂超過一萬宗涉及公務員的投訴。