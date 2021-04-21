施政報告2018年建議提升天水圍濕地公園設施，財政預算案翌年撥款500萬元做前期研究。旅遊事務署及漁農自然護理署周一（19日）向立法會提出申請1.35億元、分3年進行的翻新方案，包括更新常設展內容、入口廣場引入AR（擴增實境）讓遊客如置身水底、添互動元素等。

文件指公園已有超過14年歷史，設施不乏老化跡象，硬件上須與時並進，建議推出3年計劃，根據國際級博物館的標準陸續更新公園設施，以往實體雕塑、單向圖片展和資訊放映等，會改為加入互動元素，包括入口廣場以淡水濕地生物及其水底生境為主題，訪客可選AR程式觀看猶如置身水底；兩個濕地展覽廊會合併，新設完整的濕地生境，有大型蜻蜓生態池及雨水循環互動遊戲；常設展會與展覽廊互通，結合科學、藝術、媒體等表達方式介紹濕地生態。室內遊樂區建議重新設計為「紅樹林歷奇」主題，增設兩層樓高瀡滑梯。另於資源許可下加入季節性元素，公園亦研究設客流量分析系統，讓訪客掌握參觀的最佳時間。

當局指若財委會通過撥款，擬最快今年第4季動工，2022年第3季至2024年第4季分階段完成，其間將局部關閉展覽廊和維持公園局部開放，減低對遊客影響。濕地公園自2006年啟用，文件指截至今年3月公園累計吸引逾720萬人次入場，換算平均每年訪客人次逾51萬。

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