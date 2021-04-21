警隊官方刊物《警聲》報道，8名助理處長及26名總警司於上月完成為期兩天的「首長級人員發展課程2021」，以「讓參與者深思及應對警隊所面對的挑戰」。

據報道，課程講者包括主講《國安法》的前刑事檢控專員江樂士、分享新常態的路邦聯合創始人兼行政總裁潘嘉陽、講述傳媒生態的《南華早報》總編輯Yonden Lhatoo，以及講解國際關係的太盟投資集團董事長兼首席執行官單偉建。

為表揚參與「踏浪者」行動的人員，警務處處長鄧炳強上月一連兩天在警察總部，向157名人員頒發處長嘉獎，獲獎人員包括前年反修例運動期間與傳媒多次交手的警察公共關係科前高級警司、現職輔警支援課高級警司的江永祥，及警察公共關係科總警司郭嘉銓等。新界北總區於上月底至本月上旬期間，亦在總區總部及四個警區舉行「踏浪者」行動獎章頒授典禮，向2,000多名紀律及文職人員頒發獎章。

另外，東九龍總區、新界南總區及新界北總區的全新數碼法證檢驗室，上月正式啟用。現時有80名科技罪案初步應變小組成員已接受訓練，可在其總區檢驗數碼裝置，相對傳統將數碼裝置送往網罪科集中處理，料可縮短約8成檢驗所需時間。

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