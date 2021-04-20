【本報訊】魂斷飛鵝山自殺崖的24歲女子石樂蕎，家人現正為她籌辦後事。家人昨希望找到樂蕎生前喜愛、曾在事發現場發現的同一款杏色漁夫帽陪伴上路，但該帽是兩年前舊款，家人憂心之際，幸最終有市民送出一頂全新帽子圓了家人心願。另外有行山領隊總結是次事故，批評警方搜索失蹤者手法過時，仍停留循手機發射站尋找線索，應與時並進使用超級電腦、大數據等協助尋人，增加拯救效率。

家人稱，他們希望找尋的杏色漁夫帽是樂蕎生前最愛，上周六曾有行山人士於鵝肚棧道發現，令家人相信樂蕎確在上址出現，因而報警促成當晚通宵搜救行動。家人指該帽是樂蕎十分喜歡的日本品牌「niko and ...」，希望可以買一頂全新的同款漁夫帽陪伴樂蕎走最後一程，用於葬禮上，但香港全線分店斷貨，希望網民協助。

經過短短四小時，家人已收到大量相關訊息，更有網友送出一頂同款全新的漁夫帽。家人十分感謝素未謀面網友及連日來市民送上的支持，「雖然老土但係真係要再一次多謝大家咁疼錫妹妹！」另外亦有市民在事發附近山頭送上鮮花及心意卡悼念。

行山領隊斥警搜索嘆慢板

今次石樂蕎失蹤事故，家人上周六下午曾通知警方指她可能到了獅子山，但當時警方未有行動，直至其後在自殺崖找到漁夫帽，警方才大規模搜山。有行山領隊總結，認為警方對失蹤人士定位的追查落後，仍靠手機發射站尋找線索，但因涉及搜索範圍極大，搜查需時。

該名行山領隊認為警方可運用所有資源，包括超級電腦、人臉識別系統、大數據、八達通等，甚至新智能身份證的 （RFID）無線射頻識別技術，鎖定目標位置。他表示，警方上周五晚接獲家人報警，但兩日後始上山搜救，錯過寶貴時間，批評警方「嘆慢板」。

對於周日不少市民自發上山協助，他有保留，因飛鵝山自殺崖難度極高，過程中飛行服務隊直升機經常低飛搜索及吊掛人員物資，而直升機不能和市民通訊，滿山市民可能增加直升機行動困難。