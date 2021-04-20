【本報訊】早前一名由杜拜返港的29歲印裔男子，完成酒店檢疫後入住佐敦伯嘉士大廈，八天後確診並驗出帶變種病毒。衞生防護中心昨指該名男患者的病毒株屬南非變種病毒，與他同期入住尖沙嘴華美達酒店的同層兩名確診住客的病毒株高度相似，疑酒店房門外用以交收飯盒的掛鈎為元兇，造成交叉感染，但有醫生指病毒經物件傳人的可能性較低。

昨新增三宗輸入個案，當中包括一名兩歲男童（11697號）。患者4月4日乘坐UK6395航班由印度來港，上述航班已累積53宗個案，日前被港府禁飛14日。另再增一名來自菲律賓的37歲女子（11698號）被驗出帶變種病毒，累計變種病毒個案增至230宗，其中99宗屬英國變種株，34宗為南非變種株。

本港社區近日錄得首宗變種病毒個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨指，該名29歲由杜拜抵港的男患者（11643號），其病毒基因分析結果為南非變種病毒株，體內含N501Y及EK484兩種病毒株，而他曾於尖沙嘴華美達酒店檢疫，同層另外兩名確診者的病毒株與他高度相似，不排除他在酒店中招。

張續指，該兩名住客分別來自菲律賓和印尼，其中一人的房間在印裔男患者隔壁，另一人則在走廊末端。當局曾派員檢查通風系統及渠管接駁，均未有異樣，但發現所有客房門柄均掛有S型掛鈎以便派發飯盒。張認為掛鈎較難清洗，酒店住客及職員頻繁接觸，推斷掛鈎為酒店內交叉感染的途徑，已要求所有檢疫酒店停用同類掛鈎。

印傭入住同中招 僱主須隔離

張又稱，因應該酒店出現交叉感染，當局將為該酒店今年以來累計的十宗確診個案再進行基因分析，但初步顯示除上述三宗個案外，餘下患者均未帶有EK484變種病毒株。該酒店70多位員工亦再次檢測，結果全部呈陰性。

至於印裔男患者女友（11672號），張表示她體內暫無抗體，不排除是新感染的個案，為加強防疫，兩人曾到訪地點的相關人士要在第七天及第14天再強檢，包括海港城、尖沙嘴柯士甸道惠康分店等。

昨新增的本地個案中，包括一名曾於尖沙嘴華美達檢疫的29歲印傭（11704號），3月20日抵港並在該酒店檢疫至4月9日，與出現N501Y及EK484兩種病毒株的患者居於不同樓層，因病毒量低未能進行基因排序。她完成檢疫後到油塘油麗邨雍麗樓僱主家中工作，曾到訪鯉魚門街市及藍田德田街市，僱主一家要檢疫。

梁子超感無厘頭：金屬傳人微

呼吸系統專科醫生梁子超對當局的推斷感「無厘頭」，認為病毒遺留在金屬再傳給他人的機會低，反指酒店通風未必理想，患者開門拿取物品時，病毒或因而污染走廊空氣，建議酒店應加裝空氣過濾裝置，並為職員進行病毒和抗體測試。

政府專家顧問許樹昌指變種病毒傳播力較一般高六至七成，加上患者進入社區約一周，須留意稍後個案有否涉及南非變種病毒。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則表示，酒店員工檢測應加密至七日一檢，當局亦應巡查酒店流程，包括送餐、收集檢疫人士衣物等。

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