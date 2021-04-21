人民力量成員錢寶芬2018年9月到高等法院旁聽聆訊，疑因安檢問題在梯間與外判女保安員推撞，經審訊後被裁定普通襲擊罪成，判監七天，緩刑一年。她不服定罪，提出上訴。高等法院法官陳慶偉今頒下判詞，指看不到有任何理由兩名外判保安證人要捏造證供針對上訴人，亦相信事件並非意外造成，駁回上訴，維持原判。

原審裁判官在案件裁決時，對聲稱被推跌的張姓女保安的證供有保留，不作依賴，只信納另一名潘姓男保安講述的事發經過。

法官陳慶偉在本案上訴聆訊期間大談高院保安措施，並指本港法庭保安屬全世界「最鬆懈」。他在判詞中反駁上訴方提及兩名證人之間證供存在分歧的說法，指經過小心考慮後，認為兩人講及的證供沒有矛盾。即使有部份枝節上的「所謂分歧」，也只是「一些微細的分歧」，更稱假若證供高度脗合，「他們又會被批評事前曾作排演」。

陳官認為，本案並無任何證據指張潘兩人與上訴人事前曾有過節、積怨、甚至互相認識，而每天進出高等法院的公眾多不勝數，陳官看不到任何理由兩人為何要在眾多出入的公眾人士中，隨意挑選和針對上訴人、無中生有且捏造證供。

上訴方曾指，單憑潘的證供，不足以證明上證人的行為是蓄意或魯莽。惟陳官指，若當天沒有安檢的爭執，他亦會同意張和上訴人可能只因樓梯不太寬闊或出於誤會等原因發生碰撞，引致張墮地。惟實際情況是上訴人未完成保安檢查，眾多保安人員和職員尾隨著她，要求她不要進入法院大樓內。上訴人不單沒停下，反而執意前行。裁判官裁決時已充份考慮事件來龍去脈，確信張的墮地並非意外造成，故裁決沒有問題。

本案源於前警司朱經緯2014年用警棍毆打途人案，朱被裁定罪成，2018年9月14日向高院提出上訴。錢寶芬被指於聆訊當天，在法院地下至一樓的3號樓梯間襲擊女保安員張蘭綺，張聲稱跌倒後盆骨骨裂。

【案件編號：HCMA273/19】

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