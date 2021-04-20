幾代香港人播下民主種子，極權不單摘走小花，還想將民主連根鏟除，以野蠻和謊言灌溉下一代。4月的香港很多人離去，但希望牆內的你們不要灰心，因為更多人選擇留下，以記憶和良知守護我城。留下的人仍能同悲同喜，你的路也是我的途，牆外的人正默默盼待你們歸來之期。

有街坊向尹兆堅報喜，早年洞視石蔭內的五棵病樹，署方終於移除，這個颱風季節街坊不用擔驚受怕。讀者說現在的黑暗一定會過去，世界一日還在，我們一息尚存，就永遠有希望。

（讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com，或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部

送暖高牆逢周一至五刊出）

等你回來石蔭大家庭

尹生：

首先祝願你，身體健康！

自從你3月份還柙至今，你對社區工作從未忘懷過。還記得嗎？早前你特意到石蔭梨木道公園斜坡大樹群觀察樹木生長情況，懷疑當中有5棵樹染病，在雨季來臨可能會出現倒塌的危機，極有可能傷及公園使用者及過路人，所以積極跟進該項目。請你放心！據聞康文署及建築署已證實大樹染有褐根病，已進行移除及整理工程，很高興能為你帶來這消息。因為你嘅細心，喚起當局關注，令雨季來臨時，居民路過時不用提心吊膽，危及生命。

有很多街坊託我問候關心你（因為老人家不懂得寫字），他們常說，對尹議員很有信心，因為多年來你改善社區建設，不論是倡議或是貢獻，成績都是有目共睹。眼看你面對多不勝數的服務求助個案，你都能一一從容、完美地協調成功，石蔭得你這位區議員，實在如獲至寶。

阿尹，你多年前向政府提出重建北葵涌街市（藍圖計劃構思），不少街坊正等候你回來處理！安蔭的王婆婆每天都問候你：「堅仔，在入面生活好不好，有沒有瘦到？」大家都誠心期待你早日回來石蔭這個大家庭，服務香港市民，你要好好撐住，大家都會支持你！

祝安康

老許

為政逼害民 怎能了無痕

每天為真香港人禱告

是的，你們都是義人，按照聖經的標準，你們是義人，為義受逼迫的人。

每一次聽到你們被拘捕，被檢控，被扣留，被判罪成的消息，我會失眠，焦慮。

既為你們擔心，更為香港之墮落傷心/憤慨。

你們為香港人所做的，在我個人而言，我是對你們感到虧欠的。

我和丈夫都是60後，快60歲了，2019年至今，無力感一直都驅之不去，我盡力參加了可以表達意見的遊行，我盡力捐款，以期減少自己對你們（尤其年輕人）的愧疚。

我們這一代的不作為，禍及你們這一代。

我是被共產黨欺騙了，以為50年不變會成真，到2047，共產黨會有普世價值的。

清楚明白時已經太遲了。

今天，我惟有每天為真香港人禱告，求主保守所有的抗爭者/義人及其家人，被困的要得釋放，求主保護你們的身心靈健康（是好難的，所以要求主賜下平安施恩看顧）；日後可以離開香港的，請盡快離開；更求主為你們預備地方，重新出發。

無論你們要做甚麼的決定，我和丈夫都會尊重/支持，冀望你們可以有新的生活及未來。

謝謝你們為我們的付出，為香港的付出。

犀利

約定在屋簷下再相見

敬愛的手足，

我的名字叫阿多拿。先向你問好，希望香港潮濕的天氣，沒有影響你的身體健康。甚念。多謝《蘋果日報》的建議，我才有機會問候你。

我的電腦是二手的，居住的地方「接線」也不穩定，所以寫電郵有些吃力。今天是星期日，去了天主教聖堂參加彌撒，神父說，最近美國槍戰多了，一位剛死去兒子的母親說，希望能夠見到兒子，與他傾偈。我就想到，我與你還在這個世界上，為甚麼我們不能見面傾偈，我請你飲茶食飯？於是，我祈禱，將來，我們一眾手足必定在某屋簷下相見，無論晴天雨天，不見不散。世界一日還在，我們永遠有希望。

阿多拿

為理想的香港堅持下去

本人是一位退休老人，近年社會的政治變遷急遽得不單令人喘不過氣，更實在令我思緒紊亂。就好像是香港人相信了幾十年的政府分權理念，一朝被一眾政治權貴、高官說是錯的；教科書的內容也因不識（合）時務而要被重新檢視刪改；向以高效率見稱的政府部門，卻像變了洩氣的氣球而對民間的查詢不聞不問；從前是保護市民的紀律部隊，竟然淪落至不再獲得市民信任的一群。

更瘋狂的是，近日，香港海關對阿布泰突擊執法一事，竟然激起無數香港人的義憤，團團圍着阿布泰眾分店，毫無憐憫地、狠狠地懲罰一頓，令到阿布泰眾分店出現門外就群情洶湧，店內也人仰馬翻的慘況！究竟是政府瘋了，還是香港人狂了。

不論從那個角度看，近日這件海關執法事件印證了香港人民心不死，面對不公不義時，會在法律容許之下勇敢地表達意見或訴求，這正正是從你們各位身上學回來的不屈精神。所以，只要你們能堅持，我們定會一樣為着心中一個理想的香港堅持下去！

伯伯

二零二一年四月