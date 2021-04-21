5歲女童Z遭虐待致死，其親父和繼母謀殺罪成判囚終身，案件再次揭示虐兒的通報機制問題，法律改革委員會正考慮設立「沒有保護罪」加強舉報。相關小組委員會成員今早在港台節目表示，虐兒案並非一天內發生，令現時的檢控工作有困難，「沒有保護罪」設立後，只要在留意到兒童有不尋常傷勢後，向其家人提出或社署提出，照顧者就沒有刑事責任。防止虐待兒童會總幹事黃翠玲則指，不斷有情節相近而嚴重的個案隱藏社區，沒有任何部門和社福機構跟進，認同應該設立強制通報懷疑個案機制，又指體罰管教仍然普遍，認為政府應立法禁止體罰。

受害兒童或講不出施襲者 令檢控有困難

法改會「導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡個案」小組委員會成員熊運信表示，刑事襲擊案中，控方須找出具體的施襲者、時間，但虐兒案不是在一天內發生，兒童年紀細，可能不懂講出施襲者，令檢控有困難。他解釋，商討設立的「沒有保護罪」是針對有照顧責任、「同一屋簷下」的人士，有責任在察覺兒童有嚴重受傷的風險後去舉報。他說，只要在留意到兒童有不尋常傷勢後，向其家人或社署提出，就不會負上刑事責任。

熊表示，教師對兒童有照顧責任，若兒童身體有嚴重受傷，教師有向他了解，已可知道是否屬不尋常的傷勢，只要與社工商討是否需要跟進，就不用負上刑責。他又強調，社署、教育局本身已有指引，形容法律只是道德底線，老師和社工發現兒童傷勢後，本身已有責任去做事，認為法例並不是額外加諸他們的法律責任。

至於鄰居聽到「家中打仔」的聲音是否有責任舉報，他稱，按他理解，在香港法制下，一個人沒有法律責任去舉報或制止有可能發生的刑事案，但道德上是否要做事，應交由外界思考。

防止虐待兒童會質疑自願通報約束力不足

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲表示，今次事件非常嚴重，令人心痛，認為現時政策、法律、機制和服務層面都有不足，指通報機制屬自願性質，雖然社署的程序指引有明確表明社工的角色和責任，以至如何辨識和通報懷疑虐兒個案，但在自願性質之下，都不斷有情節相近而嚴重的個案隱藏社區，沒有任何部門和社福機構跟進，認同應該設立強制通報懷疑個案機制。

她指，過去一直都有有關虐兒的指引，但事件仍不時發生，質疑以自願通報的約束力不足，認為如強制通報懷疑虐兒個案，同工就不用遲疑，又建議與兒童有接觸的機構、處所、學校制訂守護兒童政策。對於措施會否令家校關係緊張，她認為政府將會諮詢，希望社會各界盡快達成共識，釋除疑慮。

她又說，案中5歲女童受虐的過程中，曾有人發現異樣，但對通報有遲疑。她指，會接觸兒童的人士的角色和責任很重要，例如學校老師和社工等，如發現小童有傷痕，行為、情緒與以往有變化，應該多加關心，遇有懷疑虐兒的元素，就應按指引通報，加快專業介入，阻止情況變得嚴重，甚至到致命的地步。

指體罰仍普遍 憂逐步升級至暴力

黃翠玲亦指，家長以管教為由去體罰的情況仍然普遍，憂慮會由輕微體罰逐步演變成暴力水平，認為體罰既無效，亦影響小朋友身心成長，或有反社會行為和成為下一個施虐者，有需要立法禁止。她指，現時有62個國家立法禁止體罰，聯合國兒童權利委員會亦建議《兒童權利公約》締約國立法禁止體罰，希望香港亦能立法禁止。

香港幼兒教育人員協會主席甄可安指，教師對強制通報沒有大爭議，只是對法律框架有所擔心，指隱藏的傷痕和精神傷害難以察覺，教師較憂慮因此而須負上刑責。他又指，即使設立強制通報機制，「唔夠嘅嘢都好多」，例如跟進個案的人手等，提到澳洲的案例顯示設立強制通報機制後，早期的通報會大幅增加數倍，令受害人的支援時間可能延長，但認為加強規管仍是利多於弊。

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