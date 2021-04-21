職工盟月初在Facebook宣佈舉行「影畫夜話」文化活動，為該會會員及港鐵新動力等會員放映《理大圍城》、《中大保衞戰》和《佔領立法會》三套紀錄片後，建制派報章今日指控職工盟舉辦紀錄片放映會是「搞政治活動」，與工會「正常性質」不相符，「可能違反《港區國安法》」；民建聯周浩鼎加入「批鬥」行列，質疑職工盟或已干犯《國安法》，要求執法機關徹查及採取行動。職工盟總幹事蒙兆達批評，親建制報章和周浩鼎對職工盟活動作出「文革式批鬥」，試圖扼殺港人透過電影紀錄和探討社會事件的自由，表明會繼續播放上述紀錄片，但會改變播放場地免參與者受無謂滋擾。

《頭條日報》、《星島日報》、《大公報》等親建制報章今日報道，職工盟播放紀錄片涉違《國安法》後，周浩鼎今早在立法會主動高調回應事件，質疑職工盟透過播放上述三套「黑暴」電影「宣揚恐怖主義、顛覆國家，或者煽動嚴重暴力」，涉及煽動暴力及恐怖主義，或干犯《國安法》24至27條的「組織、策劃、實施或者參與實施分裂國家、破壞國家統一行為」。他又質疑有關活動荼毒下一代及對國家安全構成威脅，促執法機關盡快徹查及採取行動。

職工盟反駁：周浩鼎和左報「文革式批鬥」

職工盟總幹事蒙兆達接受《蘋果》查詢時批評，周浩鼎和左報的批評是「生安白造」，試圖對播放電影的該會作「文革式批鬥」。他指，三套紀錄片只是探討社會議題和事件，如實反映及紀錄相關事件的發生經過，以及參與者的經歷和意見，「如果佢（周）有睇過呢幾套戲嘅話，根本冇可能會講得出呢幾部戲係宣揚恐怖主義或者煽動嚴重暴力！」

他又質疑《國安法》下，是否連探討和紀錄社會事件的空間都要遭全面扼殺，香港是否連半點思考自由亦要消失，「如果周浩鼎呢啲講法成立，係咪日後只能製作一啲官方宣揚『愛國愛港』嘅電影？」批評周的說法「相當反智」。

至於有報章引述「工會人士」批評職工盟「搞政治活動」與工會的「正常性質」不相符，蒙反問：「佢哋係咪搞錯咗，以為我哋係工聯會？係咪只有工聯會先係呢位『工會人士』眼中嘅工會？」指該會一直認為工人應享有言論、集會和思想自由，亦認為勞工權益難以與政治分割，「我哋要有呢啲立場同路線嘅堅持，先稱上係真正嘅工會，工人唔係經濟奴隸，應該享有權利同自由。」

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