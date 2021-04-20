【本報訊】5歲女童Z遭虐待致死，身上留下逾133處傷口，親父及繼母早前被陪審團裁定謀殺罪成。法官黃崇厚昨於高等法院判刑，直言兩被告謀殺罪成必然判處終身監禁。至於二人開審前承認殘暴對待Z及其8歲胞兄X，法官直指有此嚴重案情的案件並不常見，繼母及親父對兩童施以極度殘酷的對待，行為屬最嚴重及最惡劣的一種，判兩人入獄九年半，與謀殺罪刑罰同期執行。

法官更以《聖經》金句勸勉繼母，指若世人認罪，神必會赦免他們的罪，語重心長謂：「我相信你都記得。」警方於判刑後呼籲市民，若懷疑有兒童被虐待應立即報案，強調一個簡單的舉報，已可避免悲劇發生，甚至可拯救生命，呼籲社會各界不要對虐兒個案視若無睹。

案發於2017年8月至2018年1月，女童Z及男童X的親父及繼母（同為30歲）被控謀殺Z，兩人另被控殘暴對待Z及X。第三被告為繼母母親（57歲），她被裁定兩項疏忽照顧兒童罪成，昨被判囚五年。

官引《聖經》：認罪獲赦免

法官黃崇厚昨臨散庭前對被告繼母謂，留意到她作供前拿着《聖經》宣誓，引用經文對她說：「我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。」

法官判刑時指，三名涉案兒童中只有X及Z被針對，兩童繼母的親生女Y無恙。兩童受到非常大範圍的嚴重傷勢，痛苦事件持續五個月；繼母及親父蓄意隱瞞兩童傷勢，亦沒有帶兩童求醫，是出於自私動機，希望可逃避自己做錯事引致的法律後果。

法官又指，兩童除了身體受虐，他們亦受到傷害自尊的懲罰，包括長時間跪地，又要捱餓看着家人吃飯，兩童必然因此產生心理傷害。

親父及繼母明知Z身體有嚴重傷害，卻持續虐待她，又在她身體上不同部位重複施虐，有些傷勢並未康復。兩被告不單用手打Z，大部份時間更使用藤條、拖鞋及衣架施虐。兩被告於Z脆弱及容易受傷的部份例如頭部，施以相當力度的虐打，更於Z死前一天，在其身體嚴重受傷下，仍玩「飛高高」及「扮超人」等虐待遊戲。

受虐兄長心理創傷深遠

至於X，法官認為他於不同時段受到嚴重及重複的身體虐待，包括被親父拳打及用剪刀篤心口，亦長期捱餓導致體重不足及營養不良。法官深信X受到的心理影響不能被忽視，其心理創傷影響深遠。法官直言案中親父及繼母的行為，必然屬最嚴重及最惡劣一種。

另外黃官指出，當繼母談及責打兩童的事宜時，親父的回覆其實可構成煽惑及鼓勵繼母的虐待行為。

至於第三被告，法官指兩童受虐時間相當長，難以想像她會完全不知情。法官認為她是唯一可向兩童施以援手的人，是他們的唯一希望；她卻出於自私，沒有作出正確行為，猶如默許繼母及親父暴行。

案件編號：HCCC28/20