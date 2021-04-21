前立法會議員陳淑莊及香港中小企食店聯盟召集人林瑞華被指去年4月在太子一間酒吧「落半閘」開會，連同酒吧持牌人陳偉才被控違反四人限聚令等罪，案件在九龍城裁判法院審理。其中陳偉才反對將他的書面供詞呈堂，聲言是遭警員誤導。控方則指當時調查僅針對陳淑莊，故不需要警誡陳偉才；況且警員亦非故意犯錯，而是真誠的無心之失。裁判官鄭念慈最終拒絕應辯方要求剔除有關供詞，並裁定案件表面證供成立。辯方將傳召一至兩名證人，而林瑞華亦將出庭自辯。

被告陳淑莊（49歲）及林瑞華（36歲）各被票控一項參與受禁羣組聚集罪，涉嫌於去年4月2日至3日在大南街地舖酒吧「HANDS」犯案。

至於酒吧持牌人陳偉才（32歲）則面對兩張傳票，首罪指他營運涉案酒吧，明知而容許群組聚集；次罪則指他身為餐飲業務負責人，未有遵從食物及衞生局局長指示，容許某人進入酒吧前未有量度體溫，以及容許多於四人同坐一桌。

控方指警員並非故意犯錯 應照樣接納未經警誡供詞

控方今反對剔除被告陳偉才的口供，並引述案例指若果警員錄口供時沒有合理懷疑被告犯案，可以不施行警誡。警員為陳偉才錄口供時，並沒有合理懷疑他犯案，而是因收到逾百宗針對陳淑莊的投訴，才作進一步調查，調查對象是陳淑莊。因此，警員錄口供前，並不需要向陳偉才施行警誡。

控方續指，陳偉才於本案中自願錄取口供，並且全程有兩名律師陪同，且三度拒絕回答警員黃沛東的問題，反映他明顯清楚知道自己的法律權利，可行使緘默權，拒絕提供不利自己的資訊。

此外，即使法庭認為警員需要施行警誡，但案中警員並非故意犯錯，而是真誠地判斷錯誤、或者是無心之失，法庭應接納有關供詞，因為法庭的職責不是懲罰警員，「其他地方會做（懲罰）」。

辯方：涉案者與助查者獲取的法律意見明顯不同

辯方陳詞指，現在不是要指控警員存心欺騙陳偉才，故不會就口供的自願性陳詞。爭議重點在於客觀而言，警員為陳偉才錄口供時，已有足夠證據思疑他干犯限聚令，因此必須施行警誡。

辯方指出，案發當晚警方收到市民舉報後到場調查，發現涉案酒吧明顯有人聚集，並曾經與陳偉才交流。數日後，警方收到逾百宗針對陳淑莊的投訴，有關投訴的本質必然是指陳淑莊在涉案酒吧內犯案。根據有關條例，陳偉才作為持牌人，必然有嫌疑。

因此，警方為陳偉才錄口供時，必然已有足夠證據合理懷疑他干犯限聚令。陳亦在口供中招認他是涉案酒吧持牌人及負責人。作為涉案者或助查者，其獲取的法律意見明顯不同，不可相提並論，故不可因為他錄口供時有律師陪同，便認為他獲取了合適的法律意見。

辯方強調，警誡作用在於提醒受查者，表明警方或會使用口供內容針對他，讓受查者決定透露甚麼資料。若果法庭接納陳偉才在沒有警誡下所錄取的口供，將對他非常不公道。

鄭官休庭一個半小時後作出裁決，指陳偉才自願錄取有關口供，故不會行使酌情權予以剔除，並接納為呈堂證供。鄭官同時裁定本案所有傳票控罪表證成立。被告林瑞華決定出庭自辯。

【案件編號：KCS526408-11/20】

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！