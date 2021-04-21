最新一份財政預算案提出多項開源措施，如上調股票印花稅。金融服務界議員張華峰今日在立法會辯論預算案時明言對此表示失望，認為會削弱香港作為國際金融中心的地位，所以會投下棄權票。至於派發5,000元電子消費券予18歲或以上香港居民的做法，則獲建制派一致讚好，身兼基本法委員會委員的經民聯梁美芬提醒，根據《基本法》香港要保持收支平衡，「啲錢的確唔能夠派派派，呢個係憲制嘅要求」。

立法會今天恢復二讀《撥款條例草案》，張華峰指交易成本為投資者的考慮因素之一，成本若上升，除會影響「散戶」的投資意欲，亦會影響到外國企業到香港上市的意欲，而有關上調股票印花稅的措施，反映港府不了解中小券商的經營環境，稱香港若要保持國際競爭力，需要維持低成本、低稅率，表明投票棄權。

工業界代表經民聯吳永嘉則指，若只靠加稅增加收入，會對商界造成巨大且不可逆轉的影響。

而在讚揚派發5,000元消費券之時，民建聯主席李慧琼期望政府減低行政成本，容許消費券可累積使用並增加彈性，如開放市民用作繳交補習班費用、文娛表演等，又建議政府可與不同商會合作，在消費券推出期間實行減價活動，相信此舉有助刺激本港消費。她並批評勞福局局長羅致光多番拒絕設立失業援助金，又指政府整體的抗疫表現令人失望。經民聯主席盧偉國指出，政府在經濟困難時刻仍要「減糖」，對政府拒設失業援助金表示失望。

非建制派鄭松泰質疑林鄭日前預料香港今年經濟增長有3%至5%、香港經濟最壞時間已過之說法，重提1998年時任財政司司長曾蔭權曾忽視經濟評論員的看法，最終「日日都有人跳樓」，又斥預算案無法解決失業、劏房戶被加租等問題，亦無法解決港鐵「可加可減」機制是「明減實加」的問題。

建制派狠批紓困措施 無表態反對預算案

不少建制派在批評預算案紓困措施的同時，未有表態會反對預算案。

工聯會麥美娟不點名批評勞福局局長羅致光，指當局以不同理由拒絕設立緊急失業援助金，結果預算案只能推出失業貸款，但打工仔要考慮「借定唔借，還得到先好借」的問題，強調「（與其）借錢畀我不如畀份工我」。

建制派謝偉俊亦指，澳門也做到派1萬元，但香港只有縮水的消費券，難怪市民怨氣未消，而且當局「每次派錢都重新搞過晒啲制度，真係唔明」。他續斥，當局對於放寬強積金制度，例如可以停供、代供或回水等建議「全部免問，郁都唔郁」。

而自由黨黨魁鍾國斌就不滿政府政策「離地」，例如推出抗疫措施前從不與業界商討，了解實際情況。他亦將矛頭指向羅致光，不滿羅拒絕推出合共約550億的新一期保就業計劃和緊急失業援助金。鍾表示，去年外匯基金賺取了1,980億，扣除部份撥作儲備和支付其他基金的費用，仍有1,540億利潤可用。

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