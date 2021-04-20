善款不足，請善長繼續支持。

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年過五旬的大明，由16歲開始就在廚房工作，曾在酒樓、會所、酒店及茶餐廳等食肆任職廚師，烹調中菜，不論是切，抑或煮，通通都做過。好景不常，在2017年11月，他在身體檢查後，不幸地證實確診ALK陽性肺腺癌，惟有停薪留職治癌。醫生曾為他做手術切除肺部腫瘤，把他四成的肺部切去，再配以藥物治療，使大明的情況稍為好轉。

人生不如意事十常八九，在2018年10月，肺癌轉移上腦，醫生讓他服用第二代的標靶藥，當時得到撒瑪利亞基金的資助。服用多時後，大明漸漸地對第二代標靶藥產生抗藥性，使他曾經頭暈，甚至暈倒撞頭受傷，而腦部的腫瘤越來越大，遂在2020年7月，醫生為他開腦進行切除腦腫瘤的手術，切去達2.4厘米的腫瘤。

醫生最近表示大明將來不能再開腦做手術，唯一希望就是服用自費而沒有資助的第三代標靶藥，大約$50000一個月，否則情況只會惡化下去。現時，大明一家只靠太太一人在外做收入不多的工作維持生計，故向「蘋果日報慈善基金」求助，望能服用第三代標靶藥，康復後再拿起鑊鏟重拾廚師工作，繼續照顧太太，不想太太變成寡婦。

「蘋果日報慈善基金」已動用善款協助大明支付第三代標靶藥的藥費，未來須繼續動用。請善長繼續捐款支持。「蘋果日報慈善基金」關顧主任正關注大明的情況。

「大明」暖流之友編號：C4751

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