【本報訊】近年警方拘捕部份Telegram頻道管理員後，一般會移除頻道內容，惟本案頻道「阿囝搵老豆老母」在被告遭拘控後，如常運作至今。頻道去年聲稱本案被告不是管理員之一，也沒有管理員被捕；昨天判刑後，頻道再揚言所有管理員均安全，聲稱被告實是代罪羔羊：「幫我哋無故食咗死貓嘅人，我哋從來冇當冇咗件事，唔會畀佢哋白白犧牲，我哋會用行動令佢哋犧牲並無白費。」

曾指管理員身處歐美

被告去年1月被起訴後，相關頻道曾發佈訊息指管理員均在歐美各地，前年7月至今無人被捕，「對事件裏許姓admin（管理員）的情況致以深切的慰問」，並稱盡力提供一切可行協助，「因為大家都係手足」。

頻道昨日再表示「如果我哋真係被人拉晒，又點可以喺度同大家講嘢」、「又或者我哋真係有管理員被人拉咗，咁我哋就唔會盡情尋親盡情行動，唔使顧佢安危咩？但我哋冇，仍然『一如以往始終如一』」。

警方昨於庭外指尊重及歡迎法庭裁決，相信判決帶有阻嚇作用，又謂將竭盡所能，將網上散播仇恨的人繩之於法。

除本案被告，早前另有三名Telegram頻道管理員被起訴。其中頻道「SUCK Channel」管理員擬否認煽惑他人縱火等25罪，將於7月受審。另一頻道「開掛之達人」管理員被控煽惑蓄意傷人等10罪，他擬承認煽惑暴動等九罪，否認洗黑錢，案件11月開審。至於有工程師被指管理一個Telegram頻道教人破壞交通燈、封住警方水炮車通風口以「焗死警察」的案件，明年2月開審。