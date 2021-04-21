大嶼山北警署今年2月發生搶槍案，有警員在警署門外處理案件時，遭一名路過的抑鬱症女子奪去身上佩槍，最終警員將女子制服拘捕。涉案女子早前承認搶劫罪，今於西九龍裁判法院被判監禁10個月。

被告黃綺婷（33歲）報稱任職侍應，被控一項搶劫罪。控罪指她於今年2月9日在東涌大嶼山北警署外搶去警務人員50658 Chung Ping Lau的手槍，手槍編號為HKP15510。據悉，被告患有抑鬱症，有自殺及自殘傾向，現有社工跟進。

辯方今日求情指，被告與母親相依為命，過往並無案底，已為事件還柙10星期。被告於案中反抗並不激烈，事後被告亦自撰求情信予法庭，希望法庭輕判。

主任裁判官徐綺薇今日判刑指，今年2月為被告索取的兩份精神科醫生報告均建議判處醫院令，但被告認罪後兩份報告已過期，故重新索取精神科報告，最新建議被告接受門診式治療，不建議住院令。

感化官報告則指，被告欠缺對精神問題的認知，亦不願入住中途宿舍。徐官指，不論動機如何，案件整體行為非常嚴重，搶槍或致走火，傷及他人，尤其是被搶槍的警員，不能忽略案件嚴重性，遂以15個月為量刑起點，認罪後判處即時入獄10個月。

【案件編號：WKCC585/21】

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