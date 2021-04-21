前年7.21白衣人事件翌日，大批市民到立法會議員何君堯位於荃灣的辦事處大肆破壞。患有過度活躍和亞氏保加症的涉案男學生早前承認刑事毀壞罪，裁判官溫紹明原本判處男生接受感化一年，及後經律政司覆核，改判200小時社會服務令。惟律政司仍然不滿，早前向上訴庭申請覆核刑罰，上訴庭認為裁判官原則上犯錯，應改判拘禁式刑罰。上訴庭索閱男生的多份懲教院所報告後，今改判男生進入教導所，理由擇日以書面頒佈。

教導所的羈留長度最短6個月，最長3年。有旁聽市民散庭時高呼「撐住呀」為被告打氣。

何君堯昨日在facebook透露，被告朱沛恒（20歲）向他寫信道歉，承認一時幼稚和衝動犯案。何表示原諒男生。裁判官早前已下令，被告須向何賠償5萬元。

案件原本由裁判官溫紹明處理，律政司申請刑期覆核。上訴庭法官彭偉昌、原訟庭法官潘敏琦及彭寶琴同意需要加刑，早前索閱教導所、勞教中心和更生中心報告。

朱沛恒案發時18歲，案情指他於前年7月22日在荃灣荃豐中心損壞何君堯議員辦事處玻璃外牆及多件傢俬雜物，破壞過程遭傳媒拍下。控方指朱是首位用金屬座敲擊議辦玻璃牆的人士，引起他人仿效。

【案件編號：CAAR2/21】

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