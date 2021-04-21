2019年「7.21元朗白衣人事件」至今已21個月，真相卻距離港人越來越遠。多個組織今日（21日）於元朗西鐵站擺設街站，呼籲港人毋忘7.21事件，以及關注即將於立法會通過的《入境條例》修訂草案。警方於街站開始前，已於元朗站內外重兵佈防，至少部署50名警員戒備及監視街站，其間多次檢查擺街站人士的身份證，以及開咪警告現場市民，或會因違反限聚令被票控。

今日是7.21事件21個月，飲食及酒店業職工總會、職工盟及天水連線，三個組織晚上於元朗西鐵站擺街站，其間「王婆婆」王鳳瑤到場支持，亦有一名男子舉起「尋人失蹤伍健偉」紙牌。警方則於西鐵站一帶部署多名警員，在警力重重包圍下，鮮有市民到街站了解或取傳單，傳媒聯絡隊警員亦在場，並逐一檢查現場傳媒的所屬機構，以及要求記者掛上記者證。

職工盟堅持擺街站：令社會唔會冇晒聲 港人唔好忘記7.21

職工盟執委鄧建華指，7.21事件至今真相未明，更有被毆打的人士反而成為被告，故他希望透過堅持擺街站，在運動低沉的時刻「令社會唔會冇晒聲，香港人唔好忘記7.21」。他又透露，職工盟原定於今日舉行《理大圍城》放映會，惟有康文署人員竟到組織總部調查，更指署方有權派員到放映會，以及獲取參加者資料。鄧指，為保障參加者私隱，惟有臨時將放映會改期，但強調會擇日再舉辦放映會，目前正諮詢法律意見，了解署方是否有相關權力。

鄧建華又指，《入境條例》修訂將於4月28日，於立法會大會二讀，他坦言在目前的社會氣氛下，「要阻止咁樣嘅議會通過惡法，係好渺茫」，但不希望修訂在無聲無息下悄悄獲得通過。他形容，有關修訂如同訂立「鎖港條例」，批評港府刻意在修訂中含糊其詞，賦權入境處處長禁止任何人出入境，擔心權力會遭受濫用，「一個咁樣嘅香港政府，有權又點會唔用盡？」他又表示，未來會繼續就修訂擺街站，以引起香港人對條例的關注。

7.21事件至今歷歷在目 林進籲港人堅持

天水連線成員、元朗區議員林進形容，7.21事件「絕對係香港最嚴重嘅事」，當日白衣人毆打市民的場景仍歷歷在目，是港人難以忘記的傷痛。他又指，雖然事件至今不但傷者仍未獲公義，連施襲者的身份亦未全盤查出，但呼籲港人「堅持係唯一可以做嘅事情」，天水連線亦不會因《國安法》噤聲，「我哋天水連線會繼續勇往直前，繼續堅持開街站」。

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