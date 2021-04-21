中年會計師去年6月兩度將乾冰放入載有可樂的樽，繼而掟入旺角警署，引發巨響。會計師事後被拘控製造及管有爆炸品罪，案件今日在西九龍裁判法院再訊，控方修改控罪為在公眾地方擾亂秩序及管有適合作非法用途工具罪。被告承認在公眾地方擾亂秩序，求情透露患有情緒病，受當時社會氣氛影響而犯案。主任裁判官徐綺薇指被告公然挑戰警方，行為不智，判囚4個月。

被告陸偉權（53歲）原本被控兩項製造爆炸品罪以及一項管有爆炸品案。控方今日修訂控罪，改控兩項在公眾地方擾亂秩序罪以及一項管有適合作非法用途工具罪。控罪指被告去年6月19日及30日在旺角警署作出公眾地方擾亂秩序的行為，以及管有可樂樽、碎片及乾冰。

被告今日承認兩項在公眾地方擾亂秩序罪。控方稱就管有適合作非法用途的工具一罪將不提證供起訴。法庭撤回第三條控罪。

警誡下稱想「嚇下警察」

案情指，去年6月19日下午近5時，有人將可口可樂樽掟入旺角警署，其後發出「嘭」的巨響。警員在一輛私家車底發現已破爛的膠樽。同月30日，再有可樂樽被掟入警署內，並有煙霧散出。警方從閉路電視發現，被告進出一條連接警署的街道。其後警方在上海街截停被告，被告在警誡下稱是想「嚇下警察」。

被告其後承認從互聯網得知在可樂加入一些乾冰，會令物質膨漲，從而發出巨響，又指自己受社會事件影響至情緒起伏，故才犯案。

警方到被告家中搜屋，在雪櫃內搜出乾冰。化驗報告顯示現場檢獲的可樂樽是因內部壓力而爆破，不涉爆炸品成份。

辯方求情指，被告今年53歲，原是會計師。他自2011年起患有焦慮綜合症及抑鬱的情緒病，容易感到壓力、不懂表達及紓緩情緒，需服藥控制情況。

至2019年初，被告的母親中風，他需離職照顧母親，令其情緒病加重，加上當時多場社會事件，看到不少新聞，令他心情更加沉重，壓力無法排解。被告當時在互聯網看到有片段稱在可樂加入乾冰可做成巨響，認為可以「嚇下警員」。

官指有機會傷及無辜路人

辯方又指，被告性格良好，對社會及教會有貢獻，常做義工，現已有悔意，犯案亦沒有意圖做成傷害，家人及教會亦支持他。他是受情緒病影響，望法庭輕判。

徐官判刑時指，被告因宣洩對警員的不滿，在網上學習混合材料的方法，而且不單止學習，更付諸實行，購買材料，並分別在兩個日子公然於下午時分拋入警署，意圖製造恐慌，行為公然挑戰警方，亦是有計劃、有預謀犯案。

徐官形容被告不理後果，將涉案物品拋入警署有機會危害人命及財物，更有機會傷及只是路過的無辜人士，行為非常不智，幸好當時沒有人受傷。考慮案情後，認為即時監禁無可避免，就兩罪判處4個半月監禁，認罪後減至3個月，其中一個月分期執行，共判囚4個月。

被告聞判後被押入犯入欄，進入囚室前向家人揮手及用手指做出心形手勢。

【案件編號：WKCC2186/20】

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