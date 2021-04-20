【本報訊】47名民主派因參加初選被控違反國安法下的串謀顛覆政權罪，至今有11人獲准保釋，其餘36人未審先囚，最少12人還押在赤柱監獄。昨早8時，陳志全友人與郭家麒妻子到達赤柱監獄探訪，他們排隊辦理登記手續後，乘坐高爾夫球車進入監獄，探畢約10時離開，未有發言。還押在大欖女懲教所的「立場姐姐」何桂藍，近日分享獄中聽歌等生活情況，指特別想聽柳應廷的歌。

林卓廷宣傳民主黨籌款

何桂藍的facebook專頁日前發表何的獄中手記，提到她終於收到期待已久的收音機，「自從拿到收音機後，基本上是機不離耳。只要是被允許聽的時間，都會至少塞一邊耳仔」，她特別期待電台播放MIRROR成員的歌曲，「《MASTERCLASS》是首非常可喜的作品，像姜（濤）一貫的風格，聽着會讓人心情愉快」，「第一次聽到全首《狂人日記》時，還不知道歌詞；最後那器樂退盡仍在往無限延長的一個字，我聽成了，光」。

可是「大欖收商台收得非常差」，何需舉起收音機尋找接收得較好的位置，「當我放下手上的各種瑣事，突然將手舉到最高，那就意味着，等到了」，亦因此練成一手握收音機，一手完成鋪床摺被、鎮紙寫字，「專播廣東歌的節目固然要守着」，希望不會錯過電台播放柳應廷的歌曲。人在獄中，她說「在電視的噪音（J2或無綫配音韓劇），囚友的談笑乃至吆喝，看管者的號令與對講機的訊號，公放RTHK音樂情人的舊歌之中，留一點心 ，聽着903 （大概）在播放甚麼，並漸漸習慣在這樣的高分貝環境中，不受干擾地如常讀書寫字」。

身在赤柱監獄的林卓廷亦透過facebook專頁發文，指「民主黨人，縱使面對數以十計的檢控，甚至牢獄，我們絕不退縮，不單因為市民的重託，更重要這是我們當走的路」，希望市民支持民主黨的周年獎券籌款。